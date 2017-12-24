"Keşke hocayı daha önce değiştirseydik"

“Elimizde en değerli kadrolardan biri var. Bir anda bir senenin adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık"

Bordo-mavili kulübün 72. Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda Başkan Muharrem Usta önemli açıklamalar yaptı. "Yönetenler, herkesten daha çok taşın altına elini koymak zorunda" diyen Usta, "Trabzonspor'u yönetenler, ekonomik olarak kulübü sürdürülebilir durumda tutmadıkça başarılı olamayacaklar. Bir önceki döneme bakıldığında finansal olarak daha iyi noktadayız. Ama ciddi projeler yapmamız gerek" dedi.



BELKi 32 PUAN ALIRDIK Usta, sportif açıdan inişli çıkışlı bir yolculuklarının olduğunu anlatarak, "Son 15-20 yıla dönüp baktığımızda elimizde en değerli kadrolardan biri var. Bu kadro ile sene başı iyi performansımız olmadı. Keşke sene başında teknik direktör değiştirilseydi. Belki değiştirseydik 28 değil, belki 24, belki 32 puan toplardık. Biz kaybederken yeniden yakaladık. Bir anda bir senenin adeta yok olduğunu acı şekilde hissederken şimdi hepimiz yeniden potanın içerisinde olmanın heyecanını yakaladık. Belki bu çok daha önemli başka senelere göre. Kaybederken yakalamak değeri artırır" şeklinde konuştu.



80 MİLYONLUK BORÇ BİTTİ

Usta, İstanbul Kartal'da Hazine'den kiraladıkları iki parsel bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biri akaryakıt parseli 2.5 dönüm, diğeri ticaret konut tarzı 13.5 dönüm. Akaryakıtla ilgili daha önceki dönemlerde Trabzonspor, Opet'ten sözleşme gereği kasasına yaklaşık 10 milyon dolar koymuştu. Ayrıca oradaki benzin istasyonun işletilmesi için de 4 milyon dolar olmak üzere 14 milyon dolar Trabzonspor anlaşmalarla kasasına koymuştu. Bence Trabzonspor için olağanüstü bir iş çıkardılar ancak oradaki istasyonun ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle evet kulüp için iyi iş yaptık, 14 milyon dolar kasaya koyduk ama muhataplarımız burayı işletemediler. Bunun için kulübe dava açtılar. Opet davayı kazandı ve 13 milyon dolar artı yapmış olduğu masraflar faizlerle birlikte çok ciddi bir borç rakamıyla karşı karşıya kaldık. Sadece Opet'ten kaynaklanan 13 milyon dolar ve üzerinde borçlar bilançomuzda yoktu."



RAKAM ÇOK BÜYÜK

"Faizlerle 80 milyon ödenmesi gerekiyordu" ifadesini kullanan Usta, şunları kaydetti: "Önce büyük uğraşıyla tekrar buranın benzin istasyonu ruhsatının alınması yoluna girdik ve ruhsat alındı. Benzin istasyonunun elimize tekrar geçmesi konusunda belli noktaya geldik ancak takdir edersiniz ki burası Trabzonspor'un mülkü değil. Milli Emlak'tan üst hakkı kullanım olarak bizde. Rakam çok büyük, önümüzde yaklaşık 80 milyonluk bir borç var. Bunun ödenmesi gerekiyor. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde oraya satın almak için metrekaresiyle ilgili Milli Emlak ile görüşmeler yaptık. Dönümü 11 milyon lira üzerindeki borçları da dahil olmak kaydıyla 32 milyona Milli Emlak'tan satın alabilir duruma geldik. Bunun da karşılığı 8 milyon 200 bin dolar."



İKİ BAKANIMIZ DESTEKLEDİ

Başkan Muharrem Usta, İstanbul Kartal'daki arazide yaşanan sorununu çözerek, 80 milyonluk borcu ortadan kaldırdıklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya süreçteki katkılarından dolayı teşekkür eden Usta, şunları söyledi: "Malum davadan dolayı çok ciddi bir borçla karşı karşıya kaldık. Görüşmeler sonucu dönümü 11 milyon TL'den 32 milyona satın alma durumuna geldik. Benzin istasyonunun maliyetini de çıkardık ve mülkü satın alarak yaklaşık 80 milyon TL'lik borç karşılığı devir edebilir miyiz diye düşündük. Sayın Bakanlarımızın yardımlarıyla, cebimizden para vermeden Opet'ten 8 milyon 200 bin dolara satın alma bedelini de onların karşılaması kaydıyla 13 milyon dolar artı benzin istasyonu yapım bedeli ve faizleri ortadan kaldırmak kaydıyla 28 milyon dolarlık 2.5 dönümlük bölümüyle bir takasa girdik. Bugün itibariyle kulübümüzün 80 milyonluk borcu ortadan kalkmış oldu."