Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Karabükspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer oyuncular ise pas ve şut çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı. Antrenmana izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda'nın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile Volkan ve hasta olan N'Doye katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Pereira ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.



ÇALIMBAY OYUNCULARLA KISA BİR TOPLANTI YAPTI

Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman sırasında bir süre futbolcularla sohbet etti. Çalımbay daha sonra Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'yı yanına alarak bir süre genç oyuncularla sahada görüşme gerçekleştirdi.



Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 14.00'te Konya'ya hareket edecek.

