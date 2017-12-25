Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı
Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ara vermeden çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Karabükspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer oyuncular ise pas ve şut çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı. Antrenmana izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda'nın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile Volkan ve hasta olan N'Doye katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Pereira ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
ÇALIMBAY OYUNCULARLA KISA BİR TOPLANTI YAPTI
Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman sırasında bir süre futbolcularla sohbet etti. Çalımbay daha sonra Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'yı yanına alarak bir süre genç oyuncularla sahada görüşme gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 14.00'te Konya'ya hareket edecek.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:51
-
Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 5
Yorum
BOBMARLEY RAHMİ TAKIMI SİLBAŞTAN YAPMADIĞIN SÜRECE ALEMİ CİHAN GELSE BU TAKIMDAN BİR İŞ ÇIKMAZ. ÖNCE AZİZİ YILDIRM DAN BAŞLANACAK YOKSA OLMAZ BÖYLE OLMAZZZZ
-
Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 6
Yorum
arslan hep terimin sayesinde bunlar futbolcular hayat buldu tudor olsa ikinci yarı çıkarmıştı maiconu.
-
Mehmet Ekici’nin dakikası 4320 Euro!
Toplam 4
Yorum
ms Eeee cesitli enrikalarla adamin aklini çalip transfer edrseniz boyle olur almayin mazlumun ahini çikar aheste aheste demisler
Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.