Üç-dört transfer yapmalıyız
Çalımbay, Karabük’ün tekmeya kafa koyarak oynadığını kendilerinin ise bu sertliğe cevap veremediğini söyledi
BU KADROYA GÜVENİYORUM
Rıza Çalımbay eksiklerini tamamlamaları için transferin şart olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca "Kesinlikle bu kadroya takviye gerekiyor. Yönetimle görüşerek 3-4 iyi transfer yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Öncelik tabii ki kulübün mali gücünde. Sıkıntı yoksa transfer istiyorum" dedi. Çalımbay, "Transfer olmazsa da mevcut kadroya güveniyorum. Sosa iyi çalışıyor. Bize çok faydası olacak. Ligin ikinci yarısında biz de daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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