Üç-dört transfer yapmalıyız

Çalımbay, Karabük’ün tekmeya kafa koyarak oynadığını kendilerinin ise bu sertliğe cevap veremediğini söyledi

Trabzonspor lig sonuncusu Karabük'e deplasmanda takıldı, teknik direktör Rıza Çalımbay bunu mental yorgunluğa bağladı. Deneyimli çalıştırıcı "Rakip can derdinde. Tekmeye kafa koyarak oynadılar. Biz sertliğe aynı şekilde cevap veremedik. Konsantrasyon sorunumuz yoktu ancak sahada istediklerimizi gerçekleştiremedik. Kritik maçlar kazandıktan sonra bir yorgunluk oluştu" diye konuştu.



BU KADROYA GÜVENİYORUM

Rıza Çalımbay eksiklerini tamamlamaları için transferin şart olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca "Kesinlikle bu kadroya takviye gerekiyor. Yönetimle görüşerek 3-4 iyi transfer yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Öncelik tabii ki kulübün mali gücünde. Sıkıntı yoksa transfer istiyorum" dedi. Çalımbay, "Transfer olmazsa da mevcut kadroya güveniyorum. Sosa iyi çalışıyor. Bize çok faydası olacak. Ligin ikinci yarısında biz de daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.



