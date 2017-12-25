N’Doye 7 hafta sonra yedek, Olcay 11’de

Fırtına'nın hocası Rıza Çalımbay, Bursa maçına göre ilk 11'de dün üç değişiklik yaptı. Çalımbay, ligde son 7 haftada 11'de görevlendirdiği N'Doye'u kulübeye çekti, yerine Olcay'ı oynattı. 10. haftadaki G.Saray derbisinde kırmızı kart sonrası 3 maçlık cezasını çeken Olcay 6 karşılaşma sonra 11'de görev aldı. Ancak 62. dakikada N'Doye girdi, Olcay çıktı. Cezalı Uğur'un yerine Mustafa, Kucka'nın yerine ise Onazi forma giydi.