 N’Doye 7 hafta sonra yedek, Olcay 11’de – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    N’Doye 7 hafta sonra yedek, Olcay 11’de

    N’Doye 7 hafta sonra yedek, Olcay 11’de
    Fırtına'nın hocası Rıza Çalımbay, Bursa maçına göre ilk 11'de dün üç değişiklik yaptı. Çalımbay, ligde son 7 haftada 11'de görevlendirdiği N'Doye'u kulübeye çekti, yerine Olcay'ı oynattı. 10. haftadaki G.Saray derbisinde kırmızı kart sonrası 3 maçlık cezasını çeken Olcay 6 karşılaşma sonra 11'de görev aldı. Ancak 62. dakikada N'Doye girdi, Olcay çıktı. Cezalı Uğur'un yerine Mustafa, Kucka'nın yerine ise Onazi forma giydi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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