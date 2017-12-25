3 maç sonra gol yediler

Karadeniz ekibinin kalecisi Onur Kıvrak, 3 karşılaşma sonra rakiplere engel olamadı. 2-1 kazanılan Sivasspor mücadelesi sonrası sırasıyla Antalyaspor 3-0, Kasımpaşa 3-0 ve Bursaspor'u 1-0 yenerek kalesini kapatan bordo-mavililerin bu istatistiği dün sona erdi. Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısında toplam 28 gol yedi, rakip fileleri ise 33 kez sarstı. Fırtına, Rıza Çalımbay sonrası gol yeme oranını iyice düşürdü