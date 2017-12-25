 3 maç sonra gol yediler – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    3 maç sonra gol yediler

    3 maç sonra gol yediler
    Karadeniz ekibinin kalecisi Onur Kıvrak, 3 karşılaşma sonra rakiplere engel olamadı. 2-1 kazanılan Sivasspor mücadelesi sonrası sırasıyla Antalyaspor 3-0, Kasımpaşa 3-0 ve Bursaspor'u 1-0 yenerek kalesini kapatan bordo-mavililerin bu istatistiği dün sona erdi. Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısında toplam 28 gol yedi, rakip fileleri ise 33 kez sarstı. Fırtına, Rıza Çalımbay sonrası gol yeme oranını iyice düşürdü
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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