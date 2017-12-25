 Büyü bozuldu – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Büyü bozuldu

    Büyü bozuldu

    Yatabare’nin golü ile geriye düşen Fırtına, Burak ile cevap verdi Sosa’nın 90+4’teki şutu direkten döndü, 6’da 6 hedefi başarılamadı

    Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Trabzonspor, ilk yarının son haftasında dün Kardemir Karabük ile 1-1 berabere kaldı. Yatabare'nin 74'teki golü ile şok yaşayan Fırtına, 80'de Burak ile cevap verdi. 90+4'te Sosa'nın serbest vuruşu direkten döndü ve kalecinin sırtına çarpıp boşta kaldı. Çağlar topun nerde olduğunu ararken, Barış tehlikeyi uzaklaştırdı ve puanlar paylaşıldı.

    8 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Fırtına dünkü beraberlikle birlikte birçok ilki de elinden kaçırdı. Karabükspor'u yenseydi Fırtına 2010-11'den sonra ilk kez 6'da 6 yapacak ve zirveye iyice yaklaşacaktı. Ayrıca Rıza Çalımbay da hocalık kariyerinde ilk kez 6 maçlık seri yakalama fırsatını kaçırmış oldu. Trabzonspor, Kardemir Karabük deplasmanında aldığı beraberlikle ligde mağlup olmama serisini 8 maça çıkardı. Bordo-mavililer Rıza Çalımbay yönetiminde ligde sadece bir maçta mağlup olurken, 2 beraberlik ve 6 galibiyet elde etmeyi başardı.
    Yunus Emre SEL

    KRAL BURAK 14 GOLE ULAŞTI
    Trabzonspor'un forveti Burak Yılmaz, Karabükspor deplasmanında fileleri sarsarak bu sezon toplamda 14 gole ulaştı. 32 yaşındaki yıldız sakatlığı nedeniyle üç maçta oynamamasına rağmen attığı gollerle yine gol krallığı yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

    90+4 dakikada ceza alanı dışından Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Sosa'nın direkt kaleye gönderdiği top direkten döndü ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın sırtına çaprak boşta kaldı. Çağlar topu ararken, Barış Başdaş tehkikeyi önledi. Çağlar maç sonrası "Pozisyonu görmedim. Top önce direğe ardından bana çarptı. Sonra bizim oyuncu geldi uzaklaştırdı. Gözlerimi kapattım bana vurmasın diye" dedi.
    Trabzonspor ile Kardemir Karabük, lig tarihinde 19. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, dün ile birlikte 5 karşılaşmada ise berabere bitti.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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