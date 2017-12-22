Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre Trabzonspor'un pazar günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına bugüne kadar Meler ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 2 kez de kaybetti.