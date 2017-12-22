 Meler yönetecek – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Meler yönetecek

    Meler yönetecek
    Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre Trabzonspor'un pazar günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına bugüne kadar Meler ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 2 kez de kaybetti.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:50
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