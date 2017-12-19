Trabzonspor, 2010-2011 sezonu serisine gözünü dikti

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. hafta sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0, 15. haftada da İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0, geçen hafta da konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek art arda 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Hafta sonunda Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, rakibini yenmesi halinde, 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisini yakalayacak.

2010-2011 SEZONUNDAKİ SERİ

Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda 6 maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1, 25. haftada Kasımpaşa'yı 1-0, 26. haftada Gençlerbirliği'ni 2-1, 27. haftada Atiker Konyaspor, 28. haftada Galatasaray ve 29. haftada Bursaspor'u da 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 6 maçtan 18 puan çıkarmıştı.

14 SEZONUN EN İYİ SERİSİ OLACAK

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u mağlup ederse, ligde 2010-2011 sezonuyla birlikte son 14 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak. Karadeniz ekibi, 2003-2004 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet serisi başarısı göstermişti.



ÇUBUKÇU: "BİZ DE BU YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları maçta Kardemir Karabükspor'u yenerek ligin ilk yarısını tamamlamak istediklerini söyledi.

2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinde de yönetimde yer alan Çubukçu, Bursaspor galibiyetiyle iyi bir galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk yarışı içinde yer aldıklarını ifade ederek, "Biz de bu yarışın içindeyiz. Ancak daha önümüzde epey yol var. Amacımız Trabzonspor'un lig sonunda kendine yakışan yerde yer alması." diye konuştu.

Hedefleri açısından Karabükspor maçının önemli olduğunu vurgulayan Çubukçu, şunları kaydetti:

"Biz her maçı tek tek düşünüyoruz. İkinci yarı öncesi Kardemir Karabükspor maçından galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli. Futbolcularımız, teknik kadromuz hepimiz bu maçın bilincindeyiz. 5 maçlık bir seri yakalasak da puan kaybetme şansımız yok. İlk yarıyı galibiyetle kapatmak zorundayız. İkinci yarı, taraftarımızla camiamızla çok daha güzel günlerin bizi beklediğine inanıyoruz."