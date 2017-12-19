Pereira'dan 2 maçta 2 asist
Fırtına'nın sağ beki Pereira, son iki lig maçında iki asist yapmayı başardı. İç transferde kendisiyle yeniden masaya oturulan 33 yaşındaki savunmacının artan formu teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Bu sezon ligde tüm maçlarda forma giyerek istikrarını ortaya koyan Pereira, Kasımpaşa'dan sonra Bursaspor karşılaşmasında da asist yapmayı başardı. Kendisiyle yapılan ilk görüşmede kulüpte kalmayı çok istediğini dile getiren Pereira ile devre arasında anlaşma imzalanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Pereira'dan 2 maçta 2 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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