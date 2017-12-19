Pereira'dan 2 maçta 2 asist

Fırtına'nın sağ beki Pereira, son iki lig maçında iki asist yapmayı başardı. İç transferde kendisiyle yeniden masaya oturulan 33 yaşındaki savunmacının artan formu teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Bu sezon ligde tüm maçlarda forma giyerek istikrarını ortaya koyan Pereira, Kasımpaşa'dan sonra Bursaspor karşılaşmasında da asist yapmayı başardı. Kendisiyle yapılan ilk görüşmede kulüpte kalmayı çok istediğini dile getiren Pereira ile devre arasında anlaşma imzalanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.