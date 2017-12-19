 Pereira'dan 2 maçta 2 asist – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Pereira'dan 2 maçta 2 asist

    Pereira'dan 2 maçta 2 asist
    Fırtına'nın sağ beki Pereira, son iki lig maçında iki asist yapmayı başardı. İç transferde kendisiyle yeniden masaya oturulan 33 yaşındaki savunmacının artan formu teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Bu sezon ligde tüm maçlarda forma giyerek istikrarını ortaya koyan Pereira, Kasımpaşa'dan sonra Bursaspor karşılaşmasında da asist yapmayı başardı. Kendisiyle yapılan ilk görüşmede kulüpte kalmayı çok istediğini dile getiren Pereira ile devre arasında anlaşma imzalanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pereira'dan 2 maçta 2 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN