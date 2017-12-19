Kurtarıcı Yusuf Yazıcı

Bursaspor'a attığı şık golle galibiyeti getiren Yusuf Yazıcı, bu sezon çok kritik maçlarda sahne aldı. Takımının zorlandığı anlarda sihirli dokunuşlarını yapan 20 yaşındaki yıldız, kazanılan Galatasaray (2-1), Osmanlıspor (4-3) ve son olarak Bursaspor (1-0) karşılaşmalarında gol atmayı başardı. Fırtına, genç oyuncunun fileleri havalandırdığı hiçbir maçı kaybetmedi. 3 golünü de Medical Park'ta atan, 3 de asist yapmayı başaran Yusuf, Rıza Çalımbay'ın ve takımın vazgeçilmezleri arasında. Taraftarların da en çok sevdiği isimler arasında olan Yazıcı'nın yaşadığı gelişim için değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Takımı için terini son damlasına kadar akıtıyor. Savaşmaktan çekinmiyor. Tabii ki geliştirmesi gereken yönleri var ama Türk futbolunun Yusuf gibi oyunculara ihtiyacı vardı. Trabzonspor'da her zaman böyle gençler sahne almıştır" dedi.Son maçlarda yerli isimlerle sıkıntısı olanların normal olduğu halde; aşırı "" eleştirileri gölgesinde çıktığı karşılaşmada, arkadaşıyla da yaşadığı mini kriz sonrası beklentilerin aksine "oyunda kalarak" çok önemli bir "" belirtisi gösterdi Yusuf. Öyle bir karşılaşma oynadı ki, attığı gol, oynadığı oyunla güçlenerek çıktı Medical Park Stadı'ndan. Gerek o gereksealtyapı farkındalığı oluşturma ve o çocuklara örnek olma adına önemli misyon üstlendiler, hakkını da veriyorlar... Aynen devam...