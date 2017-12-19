Kurtarıcı Yusuf Yazıcı
Trabzonspor’un zorlandığı karşılaşmalarda sahne alan 20 yaşındaki 10 numara; G.Saray, Osmanlıspor ve Bursaspor filelerini sarsarak galibiyetlere önemli katkı yaptı
Bursaspor'a attığı şık golle galibiyeti getiren Yusuf Yazıcı, bu sezon çok kritik maçlarda sahne aldı. Takımının zorlandığı anlarda sihirli dokunuşlarını yapan 20 yaşındaki yıldız, kazanılan Galatasaray (2-1), Osmanlıspor (4-3) ve son olarak Bursaspor (1-0) karşılaşmalarında gol atmayı başardı. Fırtına, genç oyuncunun fileleri havalandırdığı hiçbir maçı kaybetmedi. 3 golünü de Medical Park'ta atan, 3 de asist yapmayı başaran Yusuf, Rıza Çalımbay'ın ve takımın vazgeçilmezleri arasında. Taraftarların da en çok sevdiği isimler arasında olan Yazıcı'nın yaşadığı gelişim için değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Takımı için terini son damlasına kadar akıtıyor. Savaşmaktan çekinmiyor. Tabii ki geliştirmesi gereken yönleri var ama Türk futbolunun Yusuf gibi oyunculara ihtiyacı vardı. Trabzonspor'da her zaman böyle gençler sahne almıştır" dedi.
Yunus Emre SEL
Önemli misyon üstlendiler
Son maçlarda yerli isimlerle sıkıntısı olanların normal olduğu halde; aşırı "düşüşte" eleştirileri gölgesinde çıktığı karşılaşmada, arkadaşıyla da yaşadığı mini kriz sonrası beklentilerin aksine "oyunda kalarak" çok önemli bir "büyüme, olgunlaşma" belirtisi gösterdi Yusuf. Öyle bir karşılaşma oynadı ki, attığı gol, oynadığı oyunla güçlenerek çıktı Medical Park Stadı'ndan. Gerek o gerekse Abdülkadir altyapı farkındalığı oluşturma ve o çocuklara örnek olma adına önemli misyon üstlendiler, hakkını da veriyorlar... Aynen devam...
Mini yorum Olcay Çakır
Yunus Emre SEL
Önemli misyon üstlendiler
Son maçlarda yerli isimlerle sıkıntısı olanların normal olduğu halde; aşırı "düşüşte" eleştirileri gölgesinde çıktığı karşılaşmada, arkadaşıyla da yaşadığı mini kriz sonrası beklentilerin aksine "oyunda kalarak" çok önemli bir "büyüme, olgunlaşma" belirtisi gösterdi Yusuf. Öyle bir karşılaşma oynadı ki, attığı gol, oynadığı oyunla güçlenerek çıktı Medical Park Stadı'ndan. Gerek o gerekse Abdülkadir altyapı farkındalığı oluşturma ve o çocuklara örnek olma adına önemli misyon üstlendiler, hakkını da veriyorlar... Aynen devam...
Mini yorum Olcay Çakır
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 06:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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