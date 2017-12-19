2 gün izin bitti idman zamanı

Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Bursaspor ile oynanan maçın ardından iki gün izne ayrılan Trabzonspor'da izin bugün sona eriyor. Bordo mavililer, saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 17'nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Çalımbay oyunculara 26 gün sonra izin vermişti.