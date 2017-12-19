2 gün izin bitti idman zamanı
Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Bursaspor ile oynanan maçın ardından iki gün izne ayrılan Trabzonspor'da izin bugün sona eriyor. Bordo mavililer, saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ligin 17'nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Çalımbay oyunculara 26 gün sonra izin vermişti.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
2 gün izin bitti idman zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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