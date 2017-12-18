"Trabzonspor'da kötü günler geride kaldı"

Ligde ilk 9 haftalık bölümde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 13. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşerek şampiyonluk hedefinden uzaklaştı.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve Yeni Malatyaspor maçı öncesi Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Karadeniz ekibi, son 7 maçta ise büyük çıkış gösterdi. Bordo-maviler, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi, 28 puana ulaşarak 16. haftayı lider kapatan Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e indirdi ve zirve yarışında da iddialı konuma geldi.

6 YÖNETİCİSİ İSTİFA ETMİŞTİ

Teknik direktör değişikliğine giden bordo-mavililerde, 9. hafta sonunda yönetim kurulunda da toplu istifa yaşanmıştı.

Bordo-mavililerde, Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından 6 yönetici, yönetim kurulundan istifa etmiş ve kulüpte olağanüstü kongre konuşulmaya başlanmıştı.

Bursaspor maçıyla ligde 232 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Karadeniz ekibi, hem saha içi hem de saha dışında yaşadığı problemleri çözerken, kulüpte adeta bahar havası yaşanıyor.

ÖDEMELER YAPILIYOR

Trabzonspor'da, Bursaspor maçı öncesi futbolculara ekonomik sıkıntılara rağmen ödeme yapıldı. Karadeniz ekibinde, hafta sonundaki karşılaşma öncesi oyuncuların hesaplarına yaklaşık 20 milyon lira yatırıldı.



?ÇUBUKÇU: "SERİYİ ÇOK ABARTMAMALIYIZ"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Bursaspor maçıyla çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Çubukçu, Trabzonspor'un hedefleri olan bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Ligde, kupada hedeflerimiz var. Son haftalarda hem ligde hem kupada aldığımız galibiyetlerle bu yolda ilerliyoruz." dedi.

Trabzonspor'un kaliteli bir kadroya sahip bir takım olduğunu her zaman söylediklerini ifade eden Çubukçu, "Biz teknik heyetimize, takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Trabzonspor'da kötü günler artık geride kaldı. Bu çıkışımızı sürdürerek taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.

Çubukçu, ligin ilk yarısının son haftasında Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçı kayıpsız geçmeleri gerektiğini dile getirerek, "Kupada da Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçları düşünmek zorundayız. Lig uzun bir maraton. Ayaklarımız yere sağlam basarak gideceğiz. Her maçı tek tek düşüneceğiz. Bu seriyi çok da abartmamalıyız." ifadelerini kullandı.