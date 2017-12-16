Yusuf Yazıcı attığı golü kime hediye etti?
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Bursaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Maçtan önce gol atacağını hissettiğini belirten genç oyuncu 'Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, çok iyi mücadele ettik. Taraftara da ayrı parantez açmak istiyorum. Onlar da bizi çok iyi destekledi. Ayrıca bugün annemin doğum günüydü. Golü ona armağan ediyorum." diye
konuştu.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:59
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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