Yusuf Yazıcı attığı golü kime hediye etti?

Trabzonspor, ligin 16. haftasında Bursaspor'u Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta bir topu da direkten dönen Yusuf, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maçtan önce gol atacağını hissettiğini belirten genç oyuncu 'Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, çok iyi mücadele ettik. Taraftara da ayrı parantez açmak istiyorum. Onlar da bizi çok iyi destekledi. Ayrıca bugün annemin doğum günüydü. Golü ona armağan ediyorum." diyekonuştu.