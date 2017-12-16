 Yusuf Yazıcı attığı golü kime hediye etti? – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yusuf Yazıcı attığı golü kime hediye etti?

    Yusuf Yazıcı attığı golü kime hediye etti?

    Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Bursaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

    Trabzonspor, ligin 16. haftasında Bursaspor'u Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta bir topu da direkten dönen Yusuf, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Maçtan önce gol atacağını hissettiğini belirten genç oyuncu 'Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, çok iyi mücadele ettik. Taraftara da ayrı parantez açmak istiyorum. Onlar da bizi çok iyi destekledi. Ayrıca bugün annemin doğum günüydü. Golü ona armağan ediyorum." diye
    konuştu.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:59
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