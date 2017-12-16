Trabzonspor, 6 yıllık hasreti sonlandırdı
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 6 yıl sonra uzun bir galibiyet serisi yakaladı.
Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. haftada Osmanlıspor'u sahasında 4-3, ardından Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0 ve geçen haftada da Kasımpaşa'yı İstanbul'da aynı skorla mağlup ederek üst üste 4 maç kazanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında da galip gelerek ligde 232 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisi almayı başardı.
En son 2010-2011 sezonunda
Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda uzun süreli galibiyet serisi yakalamıştı.
Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek başladığı seride, üst üste oynadığı maçlarda Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0'luk skorlarla mağlup ederek 6 maçlık bir galibiyet serisi başarısı göstermişti.
Bordo-mavililer, ayrıca teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, son 7 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan elde etti.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:57
-
Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
-
‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
-
F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Trabzonspor, 6 yıllık hasreti sonlandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.