 Trabzonspor, 6 yıllık hasreti sonlandırdı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor, 6 yıllık hasreti sonlandırdı

    Trabzonspor, 6 yıllık hasreti sonlandırdı

    Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, ligde 6 yıl sonra uzun bir galibiyet serisi yakaladı.

    Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. haftada Osmanlıspor'u sahasında 4-3, ardından Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0 ve geçen haftada da Kasımpaşa'yı İstanbul'da aynı skorla mağlup ederek üst üste 4 maç kazanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında da galip gelerek ligde 232 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisi almayı başardı.

    En son 2010-2011 sezonunda

    Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda uzun süreli galibiyet serisi yakalamıştı.

    Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek başladığı seride, üst üste oynadığı maçlarda Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0'luk skorlarla mağlup ederek 6 maçlık bir galibiyet serisi başarısı göstermişti.

    Bordo-mavililer, ayrıca teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, son 7 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan elde etti.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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