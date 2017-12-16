Trabzonspor, 6 yıllık hasreti sonlandırdı

Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. haftada Osmanlıspor'u sahasında 4-3, ardından Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0 ve geçen haftada da Kasımpaşa'yı İstanbul'da aynı skorla mağlup ederek üst üste 4 maç kazanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında da galip gelerek ligde 232 hafta sonra 5 maçlık galibiyet serisi almayı başardı.

En son 2010-2011 sezonunda

Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda uzun süreli galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek başladığı seride, üst üste oynadığı maçlarda Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0'luk skorlarla mağlup ederek 6 maçlık bir galibiyet serisi başarısı göstermişti.

Bordo-mavililer, ayrıca teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, son 7 maçta, 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan elde etti.

