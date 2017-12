Şampiyon olabiliriz

Bu sezon çıktığı 12 maçta 11 gol atarak Trabzonspor'un en skorer ikinci ismi olan Hugo Rodallega, şampiyonluk şanslarının bulunduğunu söyledi

Şampiyonluk söyleminde bulunmanın her takım için erken olduğunu, kendilerinin de şampiyonluk şanslarının bulunduğunu söyleyen Rodallega, "Kimin şampiyon olacağını ya da olamayacağını söylemek için henüz erken. Açıkçası Beşiktaş, G.Saray, Medipol Başakşehir ve diğer takımlarla aramızdaki puan farkı da fazla değil. Ama biz maç maç bakmak istiyoruz.



Uzun süreli hedefler koyduğunuzda bazen sakıncalı olabiliyor. Ama aradaki puan farkı da fazla olmadığı için bizim de şampiyon olma şansımız var" diye konuştu. Hedeflerinin yukarılara oynamak olduğunu anlatan Rodallega, "Bursaspor ve ilk yarının son maçı olan Karabükspor karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek için bizim de iyi seviyeye gelmemiz gerekiyor. Şu an takım olarak yakaladığımız çok iyi bir seri var. Taraftarımızın da desteğiyle her maçı böyle kazanmaya devam edebilirsek, hedefler gerçekten de çok yakın" ifadelerini kullandı.



HİÇBİR SORUN YOK

Diğer forvetler Burak ve N'Doye ile aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu anlatan tecrübeli golcü şunları söyledi: "Onlar gol attığında belki de onlardan daha fazla seviniyorum. Aramızda çok yakın bir ilişki var, hiç sıkıntı yok. Tabii ki aramızda sağlıklı bir rekabet var. Bu hocamızın işini zorlaştırsa da bir yandan da kolaylaştırdığını düşünebiliriz. Çünkü takımın iyi golcüleri var ve bütün forvetler gol atmaya başladı. Az görev alıyorum ama bunu sorun etmiyorum. İyi bir profesyonel ne olursa olsun, oynasa da oynamasa da kendini her zaman yardımcı olabilecek şekilde hazır tutar. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum."



AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM

Rodallega , Trabzonspor'da maçlarda süre alamadığı dönemlerde üzüldüğünü ancak ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Oynamadığım dönemlerde tabii ki kafamda olumsuz düşünceler oldu ama bundan kastım takımdan ayrılmak değil. Teklifler geldi, beni arayanlar oldu, hakkımda çok şeyler yazıldı ama ayrılma gibi bir düşüncem olmadı. Oynamadığınız zaman üzülüyorsunuz, aklınızdan birçok şey geçiyor. Nerede hata yaptığınızı, kötü yönlerinizi görüyorsunuz ama ayrılmak gibi düşünce aklımdan geçmedi" diye konuştu.



SONRA İSPANYA

İngiltere Premier Lig tecrübesi de olan Rodallega, Türkiye'den sonra ise İspanya Ligi'nde oynamak istediğini ifade ederek şunları söyledi: "Bu konuda yanlış anlaşılmak istemem ancak Türkiye'de hakemlerin faulleri çok daha kolay çaldıklarını, daha kolay kart verdiklerini söyleyebilirim. İngiltere'de oyun biraz daha akıcı oynanıyor. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Türkiye'de çok kaliteli ve değerli oyuncular var. Belki buradan sonra İspanya Ligi olabilir. Orayı da çok beğeniyorum, takip ediyorum."



YAŞANANLAR HOŞ DEĞiLDi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Bld ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart ve yaşadıklarıyla ilgili de konuşan Kolombiyalı yıldız, "Bu konu geçmişte kaldı. Çok da fazla düşünmek istemiyorum. Çünkü yaşananlar çok hoş şeyler değildi. Belki benim reaksiyonum da yanlıştı ama tekrar hatırlayıp gündeme getirmek yanlış olur" dedi.



BÖYLESiNi GÖRMEDiM

Trabzonspor taraftarının inanılmaz olduğunu söyleyen Rodallega, "Kariyerimde birçok farklı ligde oynadım ve birçok taraftarı tanıma fırsatım oldu ama Trabzonspor taraftarı kadar takımına bağlı, şehrini seven ve hiçbir şey beklemeden takımını böylesine destekleyen bir taraftar görmedim. Gerçekten inanılmazlar" açıklamasını yaptı.



DEFANSIMIZ GELiŞMELi

Bu sezon ofansif olarak daha çok geliştiklerine dikkat çeken deneyimli forvet, şöyle devam etti: "Bu daha iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Özellikle santrforlar açısından da çok olumlu bir görüntü. Demek ki son vuruşları daha iyi yapabiliyor, istediklerimizi sahada verebiliyoruz. Defansif anlamda hepimiz daha fazla geliştiğinde mükemmel bir takım oluşturabiliriz."