Kupayı istiyoruz

Rıza Çalımbay: Türkiye Kupası’nda dikkatli olmalıyız. Amacımız sonuna kadar gitmek

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor ile eşleşmelerini değerlendirdi. Atiker Konyaspor ile lig dahil 3 maç oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Enteresan bir eşleme oldu. Trabzonspor için rakibin kim olduğu çok önemli değil. Bizim için kim çıkarsa çıksın fark etmiyor. Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gidip kupayı almamız lazım" dedi. Dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, "Favori görülen takım elenebilir. Türkiye kupası maçları sürprizlerle dolu olur. Bu turdan sonra kalacak 8 takım güçlü olacaktır. Sonuna kadar gitmek istiyorsak her şeyi sağlama alacağız" ifadelerini kullandı.