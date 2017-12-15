Trabzonspor'da hedef 5'te 5
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında oynayacağı Bursaspor maçını da kazanarak 5'te 5 yapmayı hedefliyor.
Puan farkı kapanacak
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, Bursaspor maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını da kapatmak istiyor. Ligin 8. haftasında lig lideri Galatasaray ile arasındaki puan farkı 13 olan bordo-mavililerde Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından puan farkı 7'ye düştü. Zirve için umutlanan Trabzonspor, ligin ilk yarısının son iki maçında oynayacağı Bursaspor ve Karabükspor mücadelelerini kazanarak ligin ilk yarısını 31 puanla tamamlamayı hedefliyor. Bir taraftan zirveyi hedefleyen Trabzonspor, diğer taraftan da üst basamaklarda yaşanması muhtemel puan kayıplarını bekleyecek.
Sarı kart uyarısı
Trabzonspor'da sarı kart sınırında bulunan oyuncuların çokluğu ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Uğur Demirok, Kucka, Burak Yılmaz, Bero, Yusuf Yazıcı, Pereira, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan ve Onazi kart sınırında yer alıyor.
Trabzonspor - Buraspor mücadelesi yarın saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.
Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:38
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Toplam 5
Yorum
sado 40 yaşından aşağısını kabul etmiyoruz.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
yaşayan efsane vizyonlu efsane fikret başkan eskiler seni anlamazlar. onlar ilk turda elenip sonra biz neden tek takımla şampiyonlar ligindeyiz derler.
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İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 21
Yorum
KaRTaL sen neden bahsediyorsun.biz 9 sene tüpçü gibi bir belayı çekmişiz.500 milyon borcu eritip küllerimizden doğmuşuz..herşeyi hakediyor bu tk..
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