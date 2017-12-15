 Trabzonspor'da hedef 5'te 5 – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    'da hedef 5'te 5

    Trabzonspor'da hedef 5'te 5

    , Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında oynayacağı Bursaspor maçını da kazanarak 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

    Süper Lig'in ilk 8 haftalık diliminde 9 puan toplayarak kabus gibi bir dönem geçiren , yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayarak yeni bir ivme kazandı. Bordo-mavililer Çalımbay döneminde oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Osmanlıspor'u sahasında 4-3, deplasmanda Sivasspor'u 2-1, evinde Antalyaspor'u 3-0 ve son oynadığı maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'la geçen Trabzonspor, sahasında oynayacağı Bursaspor maçını da kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

    Puan farkı kapanacak
    Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, Bursaspor maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını da kapatmak istiyor. Ligin 8. haftasında lig lideri Galatasaray ile arasındaki puan farkı 13 olan bordo-mavililerde Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından puan farkı 7'ye düştü. Zirve için umutlanan Trabzonspor, ligin ilk yarısının son iki maçında oynayacağı Bursaspor ve Karabükspor mücadelelerini kazanarak ligin ilk yarısını 31 puanla tamamlamayı hedefliyor. Bir taraftan zirveyi hedefleyen Trabzonspor, diğer taraftan da üst basamaklarda yaşanması muhtemel puan kayıplarını bekleyecek.

    Sarı kart uyarısı
    Trabzonspor'da sarı kart sınırında bulunan oyuncuların çokluğu ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Uğur Demirok, Kucka, Burak Yılmaz, Bero, Yusuf Yazıcı, Pereira, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan ve Onazi kart sınırında yer alıyor.

    Trabzonspor - Buraspor mücadelesi yarın saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

    Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:38
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