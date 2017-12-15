 15 yıl sonra yeniden – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    15 yıl sonra yeniden

    15 yıl sonra yeniden
    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor'un hocası Paul Le Guen ile birbirlerine hiç yabancı değil... 2002'de UEFA Kupası'nda Le Guen yönetimindeki Lyon, Çalımbay'ın çalıştırdığı Denizlispor'a elenmişti. İki teknik adam yarın bu kez Türkiye'de kozlarını paylaşacak. Le Guen ve Çalımbay'ın ilk mücadelesinde Denizli'deki maç golsüz sona ererken, Fransa'da rakibini Mustafa Özkan'ın golüyle deviren Ege ekibi, Çalımbay ile turu geçmişti. İki hoca 15 yıl sonra yeniden karşılaşacak.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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