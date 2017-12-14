Golcüler alev aldı
Trabzonspor’un forvetleri durmuyor... Burak Yılmaz 13, Hugo Rodallega 11, Dame N’Doye 5 gol kaydetti. Muhteşem üçlü 46 golün 29’unun altına imza attı
ÇALIMBAY ÇOK MUTLU
ÜÇ forvetinin birden bu kadar formda olması teknik direktör Rıza Çalımbay'ı da memnn ediyor. Deneyimli çalıştırıcı hem lig ve kupa maçlarını düşünerek rahat rotasyon yapıyor hem de sahaya hangisini sürerse sürsün maksimum fayda alıyor. Özellikle Dame N'Doye'un istatistik kağıdında asist bölümünü de doldurmaya başlaması Çalımbay'ın keyfine keyif katıyor.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 5
Yorum
Q7 Bırakın bu boş adamları arkadaş direk gidin Atiba'nın memleketlisi Cyle Larin'i alın arkanıza yaslanın üç seneye kadar 50 m euroya satarız.
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Bu Roman başka
Toplam 3
Yorum
sead takim guzel
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Şenol Güneş: Bayern'i bırak, lige bak!
Toplam 2
Yorum
Q7 Sen de şu Oğuzhan aşkını bırak ta adaletli olmaya bak biraz. Son maç ne yaptı Oğuzhan ne oynadı da Tolgay'ı çıkartıyorsun? Yeter atık ya!
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