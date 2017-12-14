 Golcüler alev aldı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Golcüler alev aldı

    Golcüler alev aldı

    Trabzonspor’un forvetleri durmuyor... Burak Yılmaz 13, Hugo Rodallega 11, Dame N’Doye 5 gol kaydetti. Muhteşem üçlü 46 golün 29’unun altına imza attı

    KASIRGA hiç bu kadar sert esmemişti. Bordo-mavili ekipte forvet üçlüsü Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Dame N'Doye adeta yanıyor... 'Kral' Süper Lig'de 13 kez ağları sarsarken Türkiye Kupası'nın golcüsü de Hugo Rodallega oldu. Kolombiyalı forvet, ligde 4 gol kaydederken kupada da çıktığı 3 maçta 5 kez fileleri sarstı. N'Doye da lig ve kupada 5 gole ulaştı.

    ÇALIMBAY ÇOK MUTLU
    ÜÇ forvetinin birden bu kadar formda olması teknik direktör Rıza Çalımbay'ı da memnn ediyor. Deneyimli çalıştırıcı hem lig ve kupa maçlarını düşünerek rahat rotasyon yapıyor hem de sahaya hangisini sürerse sürsün maksimum fayda alıyor. Özellikle Dame N'Doye'un istatistik kağıdında asist bölümünü de doldurmaya başlaması Çalımbay'ın keyfine keyif katıyor.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golcüler alev aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN