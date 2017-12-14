Golcüler alev aldı

Trabzonspor’un forvetleri durmuyor... Burak Yılmaz 13, Hugo Rodallega 11, Dame N’Doye 5 gol kaydetti. Muhteşem üçlü 46 golün 29’unun altına imza attı

KASIRGA hiç bu kadar sert esmemişti. Bordo-mavili ekipte forvet üçlüsü Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Dame N'Doye adeta yanıyor... 'Kral' Süper Lig'de 13 kez ağları sarsarken Türkiye Kupası'nın golcüsü de Hugo Rodallega oldu. Kolombiyalı forvet, ligde 4 gol kaydederken kupada da çıktığı 3 maçta 5 kez fileleri sarstı. N'Doye da lig ve kupada 5 gole ulaştı.



ÇALIMBAY ÇOK MUTLU

ÜÇ forvetinin birden bu kadar formda olması teknik direktör Rıza Çalımbay'ı da memnn ediyor. Deneyimli çalıştırıcı hem lig ve kupa maçlarını düşünerek rahat rotasyon yapıyor hem de sahaya hangisini sürerse sürsün maksimum fayda alıyor. Özellikle Dame N'Doye'un istatistik kağıdında asist bölümünü de doldurmaya başlaması Çalımbay'ın keyfine keyif katıyor.



