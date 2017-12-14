 ‘Azmin sonu zafer’ – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    ‘Azmin sonu zafer’

    ‘Azmin sonu zafer’

    Başkan yardımcısı Gökhan Saral, 2. devre bambaşka Trabzonspor izleteceklerini söyledi. 2008-09’da şampiyon olan Wolfsburg’u örnek gösterdi

    BORDO-mavililerde başkan yardımcısı Gökhan Saral önemli açıklamalarda bulundu. Saral "Sessiz sakin zirve yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İkinci yarı bambaşka bir Trabzonspor izlettireceğiz. Geçmişten dersler aldık, gözümüzü geleceğe diktik" dedi. Saral sıkı bir devre arası kampı ve nokta atışı takviyelerle şampiyonluğa oynayacaklarını ifade etti. Saral, "2008- 09'da Wolfsburg'un Bundesliga'da hikayesini bilen bilir. Sabrın sonu selamet, azmin sonu zafer. Geliyoruz" ifadelerini kullandı.

    WOLFSBURG NE YAPMIŞTI?
    GÖKHAN Saral'ın bahsettiği 2008-09 sezonunda Wolfsburg, 15. haftada 23 puanla, 8. sırada ve lider Hoffenheim'ın 11 puan gerisindeydi. Sezon sonunda ise güçlü Bayern Münih'in 2 puan önünde şampiyonluğa ulaşmışlardı.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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