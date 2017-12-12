Rıza Çalımbay'dan özel antrenman

Kulüpten yapılan açıklamada, ilk maçta rakibini 4-0 mağlup eden bordo-mavililerde forma giymeyecek oyuncular Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok ve kaleci Arda Akbulut'un, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek.