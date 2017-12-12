 Rıza Çalımbay'dan özel antrenman – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Rıza Çalımbay'dan özel antrenman

    Rıza Çalımbay'dan özel antrenman

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u bu akşam konuk edecek Trabzonspor'da, kadroda yer almayan oyuncular antrenman yaptı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ilk maçta rakibini 4-0 mağlup eden bordo-mavililerde forma giymeyecek oyuncular Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok ve kaleci Arda Akbulut'un, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştığı belirtildi.

    Açıklamada, oyuncuların antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.

    Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:17
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