Rıza Çalımbay'dan özel antrenman
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u bu akşam konuk edecek Trabzonspor'da, kadroda yer almayan oyuncular antrenman yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ilk maçta rakibini 4-0 mağlup eden bordo-mavililerde forma giymeyecek oyuncular Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok ve kaleci Arda Akbulut'un, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncuların antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:17
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 5
Yorum
serdar akay yabancı sayısı azalacak bizimkiler hala yabancı peşinde :)))
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi!
Toplam 12
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planlamacı anca böyle avutursunuz kendinizi. bayerni elesek yine bir bahane bulursunuz. geçen seneki formunda değil falan dersiniz
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Muslera’nın kalesi düştü
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Aslan SON 3 SEZONDUR TAKIMI YAKIYOR KIMSE GÖRMEK ISTEMIYOR BU KADAR HATAYI BIR TÜRK COCUGU YAPSAYDI NE OLURDU? COK KÖTÜ KALECI ARASTIRIN 3.SEZON!
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