İki oyuncu alır zirveyi zorlarız

Zengin bir kadro kurulmuş, yıldızlarla dolu bir kadroyla ve şampiyonluk iddiasıyla lige girilmişti. Ancak zengin kadro skorda fakir kalmıştı ki Çalımbay işbaşına geldi



Her şey tersine döndü, Fırtına uçuşa geçti. 54 yaşındaki teknik adam, "İşin sırrı çok çalışmak. 2-3 oyuncu transfer ederiz ve 2. yarıda çok daha farklı noktalara gideriz" dedi



TRABZONSPOR sezona iddialı başlamıştı. Bol transfer yapılmış, zengin bir kadro kurulmuş, yıldızlarla dolu bir kadroyla ve şampiyonluk iddiasıyla lige girilmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı... Zengin kadro skorda fakir kaldı. 8. hafta geride kaldığında sadece 2 galibiyet alabilmişti Fırtına. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamış, attığı 8 gole karşılık kalesinde 21 gol görmüş, 9 puanda kalmıştı. Üstelik can acıtıcı yenilgiler almıştı. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine radikal bir karar aldı. Hoca değişikliği yaptı ve takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirdi. Çalımbay, daha takıma "Merhaba" derken, Malatya deplasmanından Trabzonspor tek gollü yenilgiyle ayrıldı. Ama sonra... Adeta sihirli bir değnek değdi takıma. Ve bugün... Çalımbay yönetiminde ikisi kupada çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 24 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü ve 25 puana ulaşan Trabzonspor hem geleceğine yine güvenle bakmaya başladı, hem de taraftarına umut aşıladı. Peki neydi bu işin sırrı? Nasıl oluyordu da bir takım bu kadar değişebiliyordu. Çalımbay; Trabzonspor'daki yükselişin sırrını açıkladı, ligin ikinci yarısı için camiaya umutlu mesajlar yolladı. Rıza Çalımbay'ın DHA'nın sorulara verdiği cevaplar şöyle:





Hocam kutlarız. Nedir bu işin sırrı?

Meslek sırrı! Söyleyemem! Neyse işin şakası bir yana. Bir sırrı falan yok aslında. Çalıştığın takıma, ortama, yönetime, camiaya bakacaksın, ona göre kendine bir yol haritası çizip, uygulamaya koyacaksın. Burada sıkıntı lig devam ederken işbaşına gelmek. Hemen bir haftada değişim kolay olmuyor. Zaman gerekiyor. Maalesef bu zaman yok. Maçlar devam ederken çözmeye çalışıyoruz sıkıntıyı.



İlk geldiğinizde durum nasıldı?

İç acıcı değildi pek. Burada bir kriz vardı. Kriz derken sadece saha içi olarak değil. Asıl kriz saha dışındaydı. Mesleğim bu benim; gerçeği gelir gelmez görüyorsun. Futbolcuları tanıyorsun, sonra işe başlıyorsun.



Kötü gidişatı nasıl değiştirdiniz?

Çok çalıştım, uğraştım. Çalışmaya ve uğraşmaya da devam ediyorum. Saha içi ve saha dışı çalışıyorum. Burada saha dışı, yani dışarıdakiler daha önemli. Bir kere çok kalabalık bir kadro oluşturulmuş. 11'e giremeyen mutsuz oluyor. Bu mutsuzluk giderek krize dönüşüyor ve tüm takımı etkiliyor. Sonuçta oynayanlar da o mutsuz adamlarla antrenman yapıyorlar. Biz mutsuz adamlara el attık önce. Herkese hak ettiği zaman formayı alabileceği biliincini aşıladık. As, yedek, oynayan, oynamayan... Herkesin aynı derecede mutlu olmasını sağladık. Haa tam başarabildik mi? Galiba bu işi de ligin devre arasındaki kampta tamamlayacağız.



Devre arasında transfer var mı?

Evet olacak! Ama fazla değil. 2 futbolcu alacağız. En fazla 3 olur sayı. Ligin zirvesini zorlamaya başlayacağız.



Takımdan gidecekler de olacak mı?

Olacak. Şimdi diğer kulüplerde olduğu gibi burada da UEFA'nın transfer kuralları gereği bir sıkıntı var. Kadrodan oyuncu gönderemeden futbolcu alamıyorsun. Bu kural olmasa bile zaten oyuncu göndermemiz gerekiyordu. Dediğim gibi mutsuz bir oyuncu tüm takıma zarar verir. Adamı eğer bir türlü mutlu edemiyorsan, Trabzonspor'da kalmak istemiyorsa ya da oynamak için en küçük bir çaba bile göstermiyorsa, forma giydiği zaman ise kendini herkesten farklı görüp eli belinde geziyorsa o zaman yapılacak iş net olarak bellidir



O zaman her şey kampta netleşecek

Evet. Kampa kadar başkanla yönetimle toplantılar yapacağız... Ama kamp önemli. Kamptan önce ligin ilk yarısında kalan iki maçımız da çok önemli. Bursaspor'la sahamızda, Karabükspor'la da deplasmanda oynayacağız. Bu maçlardan alacağımız sonuçlar bizim geleceğimize etki edecek. Bu iki maçı kazanırsak ki kazanmamız şart, daha iddialı hale geliriz. Sonra Antalya'da kampa gireceğiz. 12 gün kalacağız ve burada hazırlık maçları oynayacağız. Kadromuza yeni katılacak arkadaşlar da bu arada uyum sürecini geçirmiş olacaklar.



Ligin ikinci yarısı için ne diyorsunuz?

İKİ transfer yaparız, zirveyi zorlarız. Bizim yukarıdaki takımlarla aramızda kaç puan var ki? ikinci yarıda her şey olabilir. Taraftar bizi desteklesin.



Nasıl çalışacağını bilmek

Rıza Çalımbay yakalanan çıkışı çok çalışmanın bir karşılığı olarak görüyor. Evet çalışmak gerçekten çok önemlidir ancak esas önemli olan nerede, nasıl çalışacağını bilmektir. Geldiği ilk gün söylediği, "Bu takım bu kadar gol yememeli" söylemi üzerinden gidecek olursak, savunma zaafları üzerinde çalışan Çalımbay, bu sorunu çözdü ve başarı da bence böyle geldi. Zaten çok kaliteli ayakları bulunan Trabzonspor, gol atma anlamında sıkıntılar yaşamıyordu.

Mini yorum Yunus Emre SEL