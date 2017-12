Rıza Çalımbay hedef büyüttü

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı!..



Trabzonspor'un zengin kadrosu skorda fakir kaldı. 8. hafta geride kaldığında sadece 2 galibiyet alabilmişti Trabzonspor. 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamış, attığı 16 gole karşılık kalesinde 21 gol görmüş, 9 puanda kalmıştı. Üstelik can atıcı yenilgiler almıştı; hem de tarihe geçecek kadar farklı.

Trabzonspor yönetimi bunun üzerine radikal bir karar aldı. Hoca değişikliği yaptı ve takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirdi. Çalımbay, daha takıma "Merhaba" derken, Malatya deplasmanından Trabzonspor tek gollü yenilgiyle ayrıldı.



Ama sonra... Adeta sihirli bir değnek değdi takıma.

Ve bugün... Çalımbay yönetiminde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 14 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Ve 25 puana ulaşan Trabzonspor hem geleceğine yine güvenle bakmaya başladı, hem de taraftarına umut aşıladı.



Peki neydi bu işin sırrı?



Nasıl oluyordu da bir takım bu kadar değişebiliyordu. Çalımbay; Trabzonspor'daki yükselişin sırrını DHA'ya açıkladı, ligin ikinci yarısı için camiaya umutlu mesajlar yolladı.



Rıza Çalımbay'a sorduklarımız ve cevapları şöyle:



- Hocam kutlarız. Nedir bu işin sırrı?

- Meslek sırrı! Söyleyemem! Neyse işin şakası bir yana. Bir sırrı falan yok aslında. Çalıştığın takıma, ortama, yönetime, camiaya bakacaksın, ona göre kendine bir yol haritası çizip, uygulamaya koyacaksın. Burada sıkıntı lig devam ederken iş başına gelmek. Hemen bir haftada değişim kolay olmuyor. Zaman gerekiyor. Maalesef bu zaman yok. Maçlar devam ederken çözmeye çalışıyoruz sıkıntıyı.



- Trabzonspor'a geldiğinizde nasıldı durum?

- İç acıcı değildi pek. Burada bir kriz vardı. Kriz derken sadece saha içi olarak değil. Asıl kriz saha dışındaydı. Mesleğim bu benim; gerçeği gelir gelmez görüyorsun. Futbolcuları tanıyorsun, sonra işe başlıyorsun.



- Ne yaptınız burada?

- Çok çalıştım, uğraştım. Çalışmaya ve uğraşmaya da devam ediyorum. Saha içi ve saha dışı çalışıyorum. Burada saha dışı, yani dışarıdakiler daha önemli. Bir kere çok kalabalık bir kadro oluşturulmuş. 11'e giremeyen mutsuz oluyor bu durumda. Bu mutsuzluk giderek krize dönüşüyor ve tüm takımı etkiliyor. Burada da mutsuz adam çoktu. Sonuçta oynayanlar da o mutsuz adamlarla antrenman yapıyorlar. Bu da tüm takımı etkilemiş oluyor. Biz mutsuz adamlara el attık önce. Herkese hakettiği zaman formayı alabileceği biliincini aşıladık. As, yedek, oynayan, oynamayan... Herkesin aynı derecede mutlu olmasını sağladık. Haa tam başarabildik mi? Galiba bu işi de ligin devre arasındaki kampta tamamlayacağız.



- Devre arasında transfer olacak mı?

- Evet olacak! Ama fazla değil. 2 futbolcu alacağız. En fazla 3 olur sayı.



- Peki takımdan gidecekler olacak mı?

- Olacak. Şimdi diğer kulüplerde olduğu gibi burada da UEFA'nın transfer kuralları gereği bir sıkıntı var. Kadrodan oyuncu gönderemeden oyuncu alamıyorsun. Bu kural olmasa bile zaten oyuncu göndermemiz gerekiyordu. Dediğim gibi mutsuz bir oyuncu tüm takıma zarar verir. Adamı eğer bir türlü mutlu edemiyorsan, Trabzonspor'da kalmak istemiyorsa ya da oynamak için en küçük bir çaba bile göstermiyorsa, oynadığı zaman ise kendini herkesten farklı görüp eli belinde geziyorsa o zaman yapılacak bellidir.



- O zaman her şey kampta belli olacak...

- Evet. Kampa kadar başkanla yönetimle toplantılar yapacağız elbette ki... Ama kamp önemli. Kamptan önce ligin ilk yarısında kalan iki maçımız da çok önemli. Bursaspor'la sahamızda, Karabükspor'la da deplasmanda oynayacağız. Bu maçlardan alacağımız sonuçlar bizim geleceğimize etki edecek. Bu iki maçı kazanırsak, ki kazanmamız şart, daha iddialı hale geliriz.



Sonra Antalya'da kampa gireceğiz. 12 gün kalacağız ve burada hazırlık maçları oynayacağız. Kadromuza yeni katılacak arkadaşlar da uyum sürecini geçirmiş olacaklar.



- Ligin ikinci yarısı için ne diyorsunuz?

- Dediğim gibi Bursaspor ve Karabükspor maçlarını alırsak büyük avantaj elde ederiz. İki transfer yaparız, zirveyi zorlarız.

- Son olarak camiaya mesajınız...



- Trabzonspor büyük bir camia. Büyük camialar da zaman zaman kötü günler geçirebilirler. Önemli olan bu kötü günlerde kenetlenmesini bilmek. Trabzonspor kötü günler yaşadı ama bunlar geride kaldı. Takımlarına destek olsunlar. Futbolculara sevgiyle yaklaşsınlar. Lig bu sene her türlü sürprize açık. Bizim yukarıdaki takımlarla aramızda kaç puan var ki? Ligin ikinci yarısında her şey olabilir. Bize güvensinler. Trabzonspor'u hakettiği yere getirebilmek için çalışıyoruz. Her şey çok daha iyi olacak. Yeter ki desteklerini kesmesinler.