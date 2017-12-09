Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI

Ligde üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, toplamda ise peş peşe 5 lig karşılaşmasında da mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, Süper Lig'in 15'inci haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Zirve yarışına ortak olmak isteyen Trabzonspor, bu maçtan da 3 puanla ayrılmaya çalışacak.



BEŞ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Kasımpaşa maçı öncesi Fırtına'da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rıza Çalımbay, bu isimleri dikkatli olmaları için uyardı. Süper Lig'in ilk yarısında kalan iki haftada herkese ihtiyaç duyduğunu söyleyen Çalımbay, kart sınırında olan Yusuf, Olcay, Kucka, Burak ve Bero'ya gereksiz diyalog ve sertliklerden kaçınmaları noktasında ikazlar yaptı.

8'DE 2 YAPABİLDİ

Fırtına, Kasımpaşa ile İstanbul'da yaptığı 8 maçtan 2'sinde galip gelebildi. Bordo-mavililer, 2010- 11 sezonunda 7-0, geçen yıl da 1-0 kazandı. Karadeniz ekibi, 3 maçtan mağlubiyetle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, dış sahada Kasımpaşa'ya 13 gol attı; kalesinde 10 gol gördü.

TRABZONSPOR 7'YE 4 ÖNDE

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 16 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2007- 2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 22 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi. Fırtına üstünlüğünü devam ettirmek istiyor.

FARK AZALIYOR

Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra yükselişe geçen Trabzonspor'da bahar havası var. Seri galibiyetlerle kötü gidişine son veren Karadeniz ekibi, ilk devrenin tamamlanmasına 3 hafta kalırken, Başakşehir'le 8, Galatasaray'la 7, Beşiktaş ve F.Bahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

TARİHTEN BİLGİLER

Trabzon, dünyada kendi evinde en uzun süre yenilmeyen tek takım: 99 maç üst üste. Bu süreç 1975-76 sezonunda Altay maçı ile başlıyor, 1981-1982'de Zonguldakspor karşılaşması ile bitiyor.







İLK 11'LER



Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Neumayr, Sadiku, Trezeguet, Murillo, Eduok



Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa Akbaş, Mas, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Burak Yılmaz, N'Doye