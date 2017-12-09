Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI
Süper Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçen Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Ligde üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, toplamda ise peş peşe 5 lig karşılaşmasında da mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, Süper Lig'in 15'inci haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Zirve yarışına ortak olmak isteyen Trabzonspor, bu maçtan da 3 puanla ayrılmaya çalışacak.
BEŞ FUTBOLCU KART SINIRINDA
Kasımpaşa maçı öncesi Fırtına'da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rıza Çalımbay, bu isimleri dikkatli olmaları için uyardı. Süper Lig'in ilk yarısında kalan iki haftada herkese ihtiyaç duyduğunu söyleyen Çalımbay, kart sınırında olan Yusuf, Olcay, Kucka, Burak ve Bero'ya gereksiz diyalog ve sertliklerden kaçınmaları noktasında ikazlar yaptı.
8'DE 2 YAPABİLDİ
Fırtına, Kasımpaşa ile İstanbul'da yaptığı 8 maçtan 2'sinde galip gelebildi. Bordo-mavililer, 2010- 11 sezonunda 7-0, geçen yıl da 1-0 kazandı. Karadeniz ekibi, 3 maçtan mağlubiyetle ayrılırken 3 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, dış sahada Kasımpaşa'ya 13 gol attı; kalesinde 10 gol gördü.
TRABZONSPOR 7'YE 4 ÖNDE
Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, bugün İstanbul'da yapacakları müsabakayla 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 16 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2007- 2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 22 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi. Fırtına üstünlüğünü devam ettirmek istiyor.
FARK AZALIYOR
Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra yükselişe geçen Trabzonspor'da bahar havası var. Seri galibiyetlerle kötü gidişine son veren Karadeniz ekibi, ilk devrenin tamamlanmasına 3 hafta kalırken, Başakşehir'le 8, Galatasaray'la 7, Beşiktaş ve F.Bahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
TARİHTEN BİLGİLER
Trabzon, dünyada kendi evinde en uzun süre yenilmeyen tek takım: 99 maç üst üste. Bu süreç 1975-76 sezonunda Altay maçı ile başlıyor, 1981-1982'de Zonguldakspor karşılaşması ile bitiyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Neumayr, Sadiku, Trezeguet, Murillo, Eduok
Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa Akbaş, Mas, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Burak Yılmaz, N'Doye
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:42
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 79
Yorum
beşşektaşlı kardeş en azından avrupada 8 yiyen takım olarak anılmıyoruz =)) bi maç 6 7-0 olmaya görsün hemen dua etmeye başlıyosunuz bizden çıksın diye
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
Toplam 8
Yorum
fb08 o kaçırdığı golde laubalilik neydi öyle kaç tane top ezdi takımı yavaşlatıyo anlayarak maç seyredin biraz fenerliler sallamayın kocamana
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 79
Yorum
japon bayrağı hani şu tek malubiyeti aldığınız sizin ev mi beşekeli =))
Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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