 Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

    Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

    Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

    Kafilede sakatlıkları devam eden Jan Durica, Okay Yokuşlu ve Uğur Demirok ile hasta olan kaleci Alvarado Esteban yer almadı.

    Bordo-mavililerin Kasımpaşa maçına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mas, Hubocan, Mustafa Akbaş, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:13
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