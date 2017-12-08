Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.
Kafilede sakatlıkları devam eden Jan Durica, Okay Yokuşlu ve Uğur Demirok ile hasta olan kaleci Alvarado Esteban yer almadı.
Bordo-mavililerin Kasımpaşa maçına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mas, Hubocan, Mustafa Akbaş, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:13
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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