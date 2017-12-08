Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kafilede sakatlıkları devam eden Jan Durica, Okay Yokuşlu ve Uğur Demirok ile hasta olan kaleci Alvarado Esteban yer almadı.

Bordo-mavililerin Kasımpaşa maçına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mas, Hubocan, Mustafa Akbaş, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, N'Doye 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.