 Başarılı olacağız – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Başarılı olacağız

    Başarılı olacağız
    EN büyük hedefinin başarılı olmak olduğunu dile getiren Çalımbay, bu konuda şunları söyledi: "Geldiğimizden beri 6 gol yedik, üçü kendi kalemize. 27 golün sorumluluğu bana yüklenmesin. İyi yapmaya çalışıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Ben her şeyin farkındayım, her şeyi tam yapmadığımızın farkındayım. Taraftar ve takımın arzusundan memnunum. Antalya maçında son saniyelere kadar gol aradık. Burak'ın oradaki düşüncesi muhteşemdi. Olcay'a çıkarmak istemesi çok güzel şeyler. Mukavelemi sezon sonuna kadar o şekilde olmasını ben istedim. Yönetim bana 2 senelik teklif etmişti. Sezon sonunda birbirimizden memnunsak devam ederiz. Bu yılı burada çok iyi geçirmek istiyorum, ondan sonrası yönetimle bana kalıyor."
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
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