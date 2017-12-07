Olcay Şahan'dan 'Diriliş' mesajı
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden alışık olduğumuz kıyafeti giyerek sosyal medya hesabından poz verdi. Elinde Pusat ve kalkanı ile yıldız oyuncu "Dirilişi Olcay" yazarak mesaj gönderdi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:42
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ valla talisca ile anlaşırsa git der ocakta gelir ön protokol imzalar 2019 da tekrar beşiktaş forması giyer bedava 1 yıllık oyuncuya vermez !
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Vida'ya '2' kala!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTA o değilde dün gece mitrovic de iyidi be arkadaş takımda gariplik var bir anda herkes iyi performans göstermeye başladı yedeği bile
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Beşiktaş'ın yükselen değeri: Orkan Çınar
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ Allah nazardan saklasın çok iyi bir oyuncu...
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