 Olcay Şahan'dan 'Diriliş' mesajı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    'dan 'Diriliş' mesajı

    <a href="/index/olcay-sahan?id=86af4bc5-f443-48d2-a679-7cdabb1cc42e" class="" rel="tag">Olcay Şahan</a>'dan 'Diriliş' mesajı

    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu , 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden alışık olduğumuz kıyafeti giyerek sosyal medya hesabından poz verdi. Elinde Pusat ve kalkanı ile yıldız oyuncu "Dirilişi Olcay" yazarak mesaj gönderdi.

    TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un, giydiği dizi kıyafetleri ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kayı Boyu Ertuğrul Gazi'nin Alp Kıyafeti 7 parçadan oluşuyor. Kaftan, şalvar, bileklikler, çizme, börg ve kılıç'dan oluşan kıyfeti Trabzonspor'un yıldız oyuncusu da giyerek poz verdi. Kendisine ait sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:42
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