Mükemmel oynadık
Antalyaspor maçının ikinci yarısında değişikliklerle daha iyi olduklarını belirten usta hoca, “Bu gidişatımızı sürdürmemiz lazım. Devre arası takviyelerle daha da iyi olacağız” dedi
İkinci yarıda oyuncu ve taktik değişikliği yaparak güzel şekilde sistemlerini oturttuklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti: "İkinci yarı bambaşka oynadık. Belki son paslarda biraz daha dikkatli olsak daha farklı kazanabilirdik. Devre arası çalışarak, belki takviye yaparak daha iyi duruma geleceğiz. Üstüne koya koya gidiyoruz. İkinci yarı oynadığımız oyunu geliştirerek devreyi bitirmek istiyoruz.
Galibiyetten dolayı çok memnunum. Trabzon'a gelerek büyük sorumluluk aldığımızı biliyoruz, onun altından kalkmak istiyoruz. Takımı düzeltip üst sıralara oynamak istiyoruz. Trabzonspor, iyi şeylere layık. Trabzonspor, istediği seviyeye gelecektir."
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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