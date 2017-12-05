 Mükemmel oynadık – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Mükemmel oynadık

    Mükemmel oynadık

    Antalyaspor maçının ikinci yarısında değişikliklerle daha iyi olduklarını belirten usta hoca, “Bu gidişatımızı sürdürmemiz lazım. Devre arası takviyelerle daha da iyi olacağız” dedi

    Trabzonspor Teknik direktörü Rıza Çalımbay, üst sıralara oynamak istediklerini söyledi. Çalımbay, "Hakikaten takım olarak bocaladığımız ilk yarıyı geçirdik. Bayağı yanlış şeyler, bir kargaşa oldu" dedi.

    İkinci yarıda oyuncu ve taktik değişikliği yaparak güzel şekilde sistemlerini oturttuklarını ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti: "İkinci yarı bambaşka oynadık. Belki son paslarda biraz daha dikkatli olsak daha farklı kazanabilirdik. Devre arası çalışarak, belki takviye yaparak daha iyi duruma geleceğiz. Üstüne koya koya gidiyoruz. İkinci yarı oynadığımız oyunu geliştirerek devreyi bitirmek istiyoruz.

    Galibiyetten dolayı çok memnunum. Trabzon'a gelerek büyük sorumluluk aldığımızı biliyoruz, onun altından kalkmak istiyoruz. Takımı düzeltip üst sıralara oynamak istiyoruz. Trabzonspor, iyi şeylere layık. Trabzonspor, istediği seviyeye gelecektir."
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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