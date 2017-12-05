Çalımbay, Mustafa Akbaş sürprizi yaptı

KARADENİZ ekibinin teknik patronu Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçı öncesi kadroda sürpriz bir değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca sol bekte Mas'ın yerine Mustafa Akbaş'ı ilk 11'de görevlendirdi. 54 yaşındaki çalıştırıcı, sakatlığı sona eren Mustafa'yı da rekabet ortamında kullanmak için tercih ettiğini söyledi. Çalımbay, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yerine de stoperde Slovak oyuncu Hubocan'ı sahaya sürdü.