Rıza Çalımbay, Leonardo'ya ders verdi!
Rıza Çalımbay'ı kovup Leonardo'yu takımın başına getiren Antalyaspor, Trabzon'da dağıldı! Bordo-mavililer, Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında rakibini 3-0 mağlup ederek, Çalımbay yönetiminde 5. haftadaki 4. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz (2) ve Dame N'Doye'un golleriyle rakibini devirerek puanını 22 yaptı ve tırmanışını sürdürdü.
Antalyaspor ise 13 puanla 14. sırada kaldı.
BURAK YILMAZ PERDEYİ AÇTI
Bordo-mavililer, 41. dakikada Burak Yılmaz'la öne geçti. Onazi'nin uzun mesafeli pasında defans arkasına sarkan Burak, Ferhat'ın kalesinden çıktığını görüp aşırtma vuruşunu yaptı. Diego'nun çabasına rağmen top ağlarla buluştu. Trabzonspor ilk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamladı.
ONUR DURDURDU N'DYOE VURDU!
Antalyaspor'un ikinci yarının başında 2 kez beraberlik golüne yaklaştığı pozisyonlarda kaleci Onur Kıvrak'ı geçemezken, Bordo-mavililer dönen pozisyonda cezayı kesti. Trabzonspor, 58. dakikada Dame N'Doye'un golüyle rakibinin direncini kırdı.
KRAL BURAK YILMAZ SKORU BELİRLEDİ
Trabzonspor, 88. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Diego Angelo'dan topu kapan Burak Yılmaz hızla ilerleyerek pasını müsait durumdaki Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf Yazıcı'nın ceza alanında bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top Ferhat Kaplan'dan geri geldi. Pozisyonu iyi takip eden Burak Yılmaz altıpas içinde yaptığı vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atmayı başardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, güçlü rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı liderin 10 puan gerisinde 8. sırada tamamladı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:14
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
gsli arkadaşlar fatih hoca aleyhinde yorum yapanların gsli olduğundan şüphe ediyorum uefa kupasını tarihinde ilk defa türkiyey e getiren 4 şmp
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
galatasaraylı mayıs ayını görmemis zor Dursun Başkan
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Türk futbolunda deprem! Dev protesto...
Toplam 3
Yorum
okan almanyada kaç lig var kaç takım var ofspor başkanı zırlayacağına onu araştırsın
Rıza Çalımbay, Leonardo'ya ders verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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