Rıza Çalımbay, Leonardo'ya ders verdi!

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz (2) ve Dame N'Doye'un golleriyle rakibini devirerek puanını 22 yaptı ve tırmanışını sürdürdü.

Antalyaspor ise 13 puanla 14. sırada kaldı.





BURAK YILMAZ PERDEYİ AÇTI

Bordo-mavililer, 41. dakikada Burak Yılmaz'la öne geçti. Onazi'nin uzun mesafeli pasında defans arkasına sarkan Burak, Ferhat'ın kalesinden çıktığını görüp aşırtma vuruşunu yaptı. Diego'nun çabasına rağmen top ağlarla buluştu. Trabzonspor ilk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamladı.

ONUR DURDURDU N'DYOE VURDU!

Antalyaspor'un ikinci yarının başında 2 kez beraberlik golüne yaklaştığı pozisyonlarda kaleci Onur Kıvrak'ı geçemezken, Bordo-mavililer dönen pozisyonda cezayı kesti. Trabzonspor, 58. dakikada Dame N'Doye'un golüyle rakibinin direncini kırdı.





KRAL BURAK YILMAZ SKORU BELİRLEDİ

Trabzonspor, 88. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Diego Angelo'dan topu kapan Burak Yılmaz hızla ilerleyerek pasını müsait durumdaki Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf Yazıcı'nın ceza alanında bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top Ferhat Kaplan'dan geri geldi. Pozisyonu iyi takip eden Burak Yılmaz altıpas içinde yaptığı vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atmayı başardı.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, güçlü rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı liderin 10 puan gerisinde 8. sırada tamamladı.