İlk peşinde
Fırtına 25-8 önde
Trabzonspor ile Antalyaspor, bugün yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 42 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.
?Eto'o adım atmasın
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, eski takımı Antalyaspor'a karşı önlemler alıyor. Deneyimli hoca kritik maç öncesi özellikle kırmızı-beyazlı takımın yıldızi Eto'o'ya dikkat edilmesi konusunda takımı uyardı. Çalımbay, bu oyuncuyu durdurması için Durica'yı görevlendirdi ve Eto'o'ya adım attırmamasını istedi. Nasri'ye de özel önlem alınacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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