İlk peşinde

Süper Lig'in 14. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak. Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.



Fırtına 25-8 önde

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugün yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 42 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.



?Eto'o adım atmasın

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, eski takımı Antalyaspor'a karşı önlemler alıyor. Deneyimli hoca kritik maç öncesi özellikle kırmızı-beyazlı takımın yıldızi Eto'o'ya dikkat edilmesi konusunda takımı uyardı. Çalımbay, bu oyuncuyu durdurması için Durica'yı görevlendirdi ve Eto'o'ya adım attırmamasını istedi. Nasri'ye de özel önlem alınacak.