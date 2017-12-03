Forvetlerin Kralı Burak

Trabzonspor’un gol kralı santforu, dakika başına gol, pozisyonu gole çevirme oranı ve ceza sahasında etkinlikte zirvede. Hatta Avrupa devlerini bile solladı

Çin'de geçirdiği 1.5 sezonluk maceranın ardından Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, performansı ve istatistikleri ile parmak ısırtıyor. ilk maçıyla şovuna başlayan 32 yaşındaki forveti, sakatlıklar bile durduramıyor. Opta verilerine göre, Burak bu sezon dakika başına gol istatistiğinde ligin zirvesinde yer alıyor. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de şu ana kadar 816 dakika süre aldı ve 10 gol attı. 81.7 dakikada 1 gol atan Burak'ı bu alanda takip edebilen tek oyuncu 92 dakikada 1 gol atan G.Saraylı Gomis. Üçüncü sırada ise 94 dakikada 1 gol atan Göztepeli Jahovic var. Kalelere gönderdiği 15 isabetli şuttan 10 gol çıkaran Burak, golisabetli şut oranında sadece F.Bahçeli Giuliano'nun (6 isabetli şutta 5 gol) gerisinde. Milli yıldız, ligdeki 10 golünün tamamını ceza sahası içerisinden attı. Ceza sahası içinden her 9 şutta 2 gol çıkaran Burak'ı bu alanda geçebilen başka bir futbolcu yok. Burak'ın ligin zirvesinde yer aldığı bir diğer istatistik ise gole çevirme oranı. Burak'ın %45,4'lük gole çevirme oranına yaklaşabilen 2 isim %41,6 ile Giuliano ve %41,1 ile Başakşehirli Adebayor.



AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜ

Ligde gole çevirme oranında zirvede yer alan Trabzonsporlu yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde ise bu alanda kendine dördüncü sırada yer buluyor. Burak'tan daha iyi gole çevirme oranına sahip futbolcular Manchester United'dan Martial, Valencia'dan Mina ve Getafe'den Rodriguez. Kral'ın ceza sahası içinden rakip fileleri havalandırma standardı çok büyük yıldızlarla yarışıyor. Sadece İcardi (15), Cavani (14), İmmobile (14), Falcao (12), Lewandowski (12), Messi (12) ve Aubameyang (11) Burak'tan daha fazla gol attı.



TAHTINI GERİ ALACAK

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Burak, Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşadı. 32 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımda 33, Cimbom'da ise 24 golle gol krallığını elde etti. Burak, son 4 sezondur yabancı oyuncuların kral olduğu Süper Lig'de, tahtını yeniden geri almayı planlıyor.



Mini yorum: "İyi ki geri döndün" (Yunus Emre SEL)

Burak Yılmaz bu sezonki performansıyla Türkiye'ye son dönemini yaşamak için döndüğüne dair iddiaları da havada bıraktı. Geride kalan haftalarda sakatlığı nedeniyle oynayamadığı döneme rağmen şu an en golcü isimlerin arasında yer alması da buraya mücadele etmeye geldiğinin en açık göstergesi. Performansını bundan sonraki süreçte daha da artırıp hem takımını sırtlayacağını hem de diğer forvetlerin de daha aktif olmasında önemli bir katkı yapacağını düşünüyorum. Yıllar Burak'a çok şey kazandırmış ama bence en önemli kazanımı daha bitirici ve fırsatçı bir kimliğe kavuşmuş olması. O yüzden iyi ki Türkiye'ye geri döndün Burak.

