 Sabırsız Burak – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Sabırsız Burak

    Sabırsız Burak
    FIRTINA'da Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Burak Yılmaz ile teknik direktör Rıza Çalımbay görüşme yaptı. 32 yaşındaki forvet, formasına hasret kalmış durumda ve sahaya çıkmayı dört gözle bekliyor. Burak'a, "Seni hazır olmadan, sakatlığını tam olarak atlatmadan sahaya sürmek, daha büyük riskler almak istemiyorum" diyen deneyimli hocaya Burak Yılmaz'ın, "Milli ara çok iyi geldi. Kendimi hazır hissediyorum. Artık bir en önce sahaya çıkmak ve arkadaşlarımla mücadele etmek arzusundayım" yanıtını verdiği bildirildi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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