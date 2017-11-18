5’er yıllık imza atacaklar

Rıza Çalımbay'ın isteğiyle Antalya kampında denenen Tayyip Ebrar Cumur ve Hüseyin Türkmen ile başka bir altyapı oyuncusu Sefa Akgün ile sözleşme yapılacak. Üç oyuncuyla 5'er yıllık sözleşme imzalanacağı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmaların duyurulacağı belirtildi. Böylece Trabzonspor, altyapıdan oyuncu çıkarmayı sürdürmüş oluyor