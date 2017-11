Her riske girerim

“İlk yarı sonuna kadar 18 puan almalıyız. Zaman zaman çift forvet de deneyebiliriz. Kazanmak için her türlü riske gireceğim ama tabii ki akıllı şekilde”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, geldiği günle şu anki takım arasında ciddi bir fark olduğunu belirterek, "Bir ayı dolu dolu yaşadık. Bence Antalya en yararlı kamplardan bir tanesiydi. Ligin artık neredeyse sonuna geliyoruz ve bu nedenle belli bir ölçüde antrenman yaptık. Daha çok motivasyon şeklindeydi. U21'den aldığımız arkadaşlarımızdan yüzde yüz faydalanacağız bundan sonra. Furkan, Hüseyin ve Ebrar'ın kalitesi var. Eşleri ile gelen oyuncularımız vardı, onlar açısından da iyi oldu. Biraz daha geniş bir kadro ile gitseydik daha da iyi olurdu" dedi.



NET BİR İSİM YOK

Çalımbay, transfer çalışmalarıyla ilgili ise gündemde olduğu iddia edilen birçok oyuncu ile henüz görüşmediklerini vurgulayarak, "Önce 6 lig ve kupa maçımızı geçmemiz gerek. Yardımcılarıma ben de dahil olmak üzere maç izlettiriyoruz. Arkadaşlarımızı her yere gönderdik. Ama bizim şu an net bir şekilde belirlediğimiz bir isim yok. Şu anki kadro ile de gidebiliriz, bunu zaman gösterecek. Ama şunu alacağız, bunu alacağız gibi net bir şeye girmedik. Erzurumspor maçını asla hafife almıyoruz. Onları ikinci lig takımı gibi görmüyoruz" diye konuştu.



HER TAKIMA GOL ATARIZ

Maçlarda gol yememenin önemli olduğunun da altını çizen Çalımbay, "Gol yememek çok güzel. Bizim takımın her rakibe gol atacağına inanıyorum, yeter ki gol yemeyelim. Bugüne kadar her maç gol yemiş bir Trabzonspor vardı. Ama sadece bunu defansa yüklememek gerekiyor. Defansı tüm takım olarak yapmamız gerek. Öndeki arkadaşımızın da defansa yardım etmesi lazım. Bunun çözümü burdadır. Kayserispor maçında ofansta biraz daha verimli olabilseydik belki istediğimiz şekilde ayrılabilirdik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Kayserispor maçında Onazi'nin çıkması da bizim için bir dezavantaj oldu. Bundan sonra hem gol yemeyip hem atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Hocanın şifresi

RIZA Çalımbay özellikle şeffaflık konusunda kamuoyunun takdirini kazanmakta. Çünkü şeffaf olunduğu zaman dedikoduya fırsat vermezsin ki Trabzon'da dedikodu kazanı yüksek ateşte kaynar. Dedikodu kazanının kaynamasına izin vermiyor. Bu vesileyle de eğer kamuoyunun önünde tartışılması gereken şeyler varsa bunların gündeme gelmesini sağlıyor. Dünkü basın toplantısında benim önemsediğim konu 'Risk alacağız' demesiydi. Rıza hoca ile ilgili 'Defansif oynatır, sağlamcıdır' diye bir algı var ki biz de öyle düşünüyoruz. Ama geldiği takımın gol atma istatistiğini, becerisini biliyor. Haliyle 'Gol atan Trabzonspor' çizgisinden vazgeçmeyeceğini ama buna ilaveten 'gol yeme' sorununu da bir an önce çözmek istediğini belirtiyor.



Mini yorum: Olcay Çakır