İşte Pereira farkı

GERİDE kalan 11 haftada tüm maçlarda 90 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncularının başında gelen sağ bek Pereira, Antalya kampının da en çalışkan ismiydi. İdman haricinde gençlerle ilgilenen 33 yaşındaki yıldız, takdir topladı.