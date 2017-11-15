 Hedef 18 puan – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hedef 18 puan

    Hedef 18 puan
    BORDO-mavili takımda tüm gözler Osmanlıspor maçına çevrildi. Rıza Çalımbay, ateş hattı içerisindeki rakipleriyle oynayacakları zorlu karşılaşmayı galibiyet serisinin ilk halkası olarak görüyor. Çalımbay, "Kalan 6 maçın hepsini kazanmalıyız" dedi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef 18 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.