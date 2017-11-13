 Fırtına sarardı – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Fırtına sarardı

    Fırtına sarardı
    Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken Trabzonspor, gördüğü sarı kartlarla dikkat çekti. 460 sarı kartın gösterildiği 11 hafta sonunda Trabzonspor 33 sarı kart görerek bu alanda zirvede yer aldı. Maç başına ortalama 3 sarı kart gören bordomavilileri Gençlerbirliği ve Kasımpaşa 32'şer sarı, Karabükspor 31 sarı, Fenerbahçe ve Antalyaspor ise 30'ar sarı kartla takip etti. Öte yandan bordo-mavili takım 3 de kırmızı kart gördü.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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