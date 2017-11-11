Kamptan notlar

Çalımbay'dan katı kurallar

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenmanlarda yoğun tempoda çalıştırdığı oyuncular için bazı kuralları da esnetti. Sabah kahvaltısını antrenman öncesinde isteyen oyuncunun talep ettiği saatte yapmasına izin veren Çalımbay, öğle ve akşam yemeklerinin ise takımla birlikte yenmesi konusunda ise oldukça tutucu.



Bongondo&Esteban eriyor

Yoğun antrenman temposu sonrası birçok oyuncu form tutmaya da başladı. Bu futbolcular arasında özellikle kaleci Esteban Alvarado ve Theo Bongonda'nın önemli oranda zayıfladığı ve fit görünüme yavaş yavaş kavuşmaya başladığı dikkat çekti.



Maaşlar ve primler yattı

Yönetim, personelin bir süredir gecikmiş olan maaş alacaklarını önceki gün yatırdı. Personel tarafından memnuniyetle karşılanan bu gelişme sonrası gelecek hafta içerisinde de oyunculara ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu arada yönetim Galatasaray galibiyeti ile hak edilen prim alacaklarını da personelin hesaplarına aktardı.



Olcay: Bize yakışmıyor

Fırtına'nın çalışkan ismi Olcay Şahan, 11 haftalık periyotta toplanan puanın kendilerine yakışmadığını söyledi. 30 yaşındaki sağ kanat "Milli aranın bize olumlu geri dönüşü olacağını düşünüyorum. Osmanlıspor maçıyla yeni sayfa açmak istiyoruz" dedi.

