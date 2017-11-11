Kamptan notlar
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenmanlarda yoğun tempoda çalıştırdığı oyuncular için bazı kuralları da esnetti. Sabah kahvaltısını antrenman öncesinde isteyen oyuncunun talep ettiği saatte yapmasına izin veren Çalımbay, öğle ve akşam yemeklerinin ise takımla birlikte yenmesi konusunda ise oldukça tutucu.
Bongondo&Esteban eriyor
Yoğun antrenman temposu sonrası birçok oyuncu form tutmaya da başladı. Bu futbolcular arasında özellikle kaleci Esteban Alvarado ve Theo Bongonda'nın önemli oranda zayıfladığı ve fit görünüme yavaş yavaş kavuşmaya başladığı dikkat çekti.
Maaşlar ve primler yattı
Yönetim, personelin bir süredir gecikmiş olan maaş alacaklarını önceki gün yatırdı. Personel tarafından memnuniyetle karşılanan bu gelişme sonrası gelecek hafta içerisinde de oyunculara ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu arada yönetim Galatasaray galibiyeti ile hak edilen prim alacaklarını da personelin hesaplarına aktardı.
Olcay: Bize yakışmıyor
Fırtına'nın çalışkan ismi Olcay Şahan, 11 haftalık periyotta toplanan puanın kendilerine yakışmadığını söyledi. 30 yaşındaki sağ kanat "Milli aranın bize olumlu geri dönüşü olacağını düşünüyorum. Osmanlıspor maçıyla yeni sayfa açmak istiyoruz" dedi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:08
-
Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 35
Yorum
GS51 GS ın inişe geçmesi için bir planlamanız (!) varsa alın onu, sonra da hayrını görün Galatasaray'ın
-
Bakın işte hatalarınız bunlar!
Toplam 41
Yorum
fen-eri sayoin kocaman;biliyor yagli kapi,ekmek aslanin agzinda,tamam tamamda biz hepiniz 25mil fb li üzgünüz hani bsk azizm seni istiyor ya git ona
-
Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
Kamptan notlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.