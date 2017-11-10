Taktik netleşti
Bordo-mavili hoca, yeni futbol tarzını oyuncularına empoze etmeye çalışıyor: Hızlı oyna, savaş, koş, baskı kur ve bunalt
BİRE BİR GÖRÜŞME YAPIYOR
Futbolcular ından sürekli olarak savaşmalarını, hızlı hücum etmelerini ve rakibi baskıyla bunaltmalarını isteyen tecrübeli hoca, özellikle hücum oyuncularının da defansa yardıma gelmelerini istiyor. Takımdaki moralleri yükseltmek isteyen Çalımbay, her futbolcu ile bire bir görüşme yapıyor. Bordo- mavili hoca, bu konuda da büyük bir mesafe aldı.
Yunus Emre SEL
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:56
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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