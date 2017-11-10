 Taktik netleşti – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
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    Taktik netleşti

    Taktik netleşti

    Bordo-mavili hoca, yeni futbol tarzını oyuncularına empoze etmeye çalışıyor: Hızlı oyna, savaş, koş, baskı kur ve bunalt

    Trabzonspor yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile bambaşka bir kimliğe bürünmeye çalışırken, oyun sistemi de netlik kazanmaya başladı. Karadeniz ekibi, Çalımbay ile sahada savaşan ve tamamen rakibi baskı altında tutmaya çalışan bir oyun kimliğine bürünecek. 54 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları, antrenmanlarda, kendi oyun sistemlerine adapte noktasında oyunculara oldukça sert uyarılarda bulunuyor. Tüm futbolculara sahada oldukları süre boyunca mücadele etmeleri gerektiğini belirten Çalımbay, "Koşacağız, mücadele edeceğiz ki sonuç istediğimiz gibi olsun. Biz bunları yaptığımız zaman sonuç ister istemez gelecektir" diye uyarılarda bulunuyor.

    BİRE BİR GÖRÜŞME YAPIYOR
    Futbolcular ından sürekli olarak savaşmalarını, hızlı hücum etmelerini ve rakibi baskıyla bunaltmalarını isteyen tecrübeli hoca, özellikle hücum oyuncularının da defansa yardıma gelmelerini istiyor. Takımdaki moralleri yükseltmek isteyen Çalımbay, her futbolcu ile bire bir görüşme yapıyor. Bordo- mavili hoca, bu konuda da büyük bir mesafe aldı.
    Yunus Emre SEL
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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