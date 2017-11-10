Taktik netleşti

yeni teknik direktörüile bambaşka bir kimliğe bürünmeye çalışırken, oyun sistemi de netlik kazanmaya başladı. Karadeniz ekibi, Çalımbay ile sahadave tamamençalışan bir oyun kimliğine bürünecek.ve yardımcıları, antrenmanlarda, kendi oyun sistemlerine adapte noktasında oyunculara oldukça sert uyarılarda bulunuyor. Tüm futbolculara sahada oldukları süre boyunca mücadele etmeleri gerektiğini belirten Çalımbay, "sonuç istediğimiz gibi olsun. Biz bunları yaptığımız zaman sonuçgelecektir" diye uyarılarda bulunuyor.sürekli olarak savaşmalarını, hızlı hücum etmelerini ve rakibi baskıyla bunaltmalarını isteyen tecrübeli hoca, özellikleda defansa yardıma gelmelerini istiyor. Takımdaki moralleri yükseltmek isteyen Çalımbay, her futbolcu ileyapıyor. Bordo- mavili hoca, bu konuda da büyük bir mesafe aldı.