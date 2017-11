Rıza Çalımbay: Yabancıya karşı değiliz!

Trabzonspor'un, Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçlar için lige verilen arayı değerlendirmek için Antalya Belek'te yapacağı 5 günlük kampı başladı. Günün ilk antrenmanı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, yabancı kuralıyla ilgili gelen soruya, "Yabancı konusu çıktığında, TFF teknik direktörleri toplayıp bir görüşümüzü alsaydı bence çok güzel olurdu. Herkesin bir fikri olurdu, söylenirdi. En güzeli de ortaya çıkardı. Şu anda yapacak bir şey yok. Biz yabancı oyuncuya ve ya teknik direktöre kesinlikle karşı değiliz. Teknik direktörümüze göre 14 yabancı olduğu zaman milli takımımız bir zarar görüyor. Ama şu anda yapacak bir şey yok" diyerek cevap verdi.Yeni geldikleri için milli arayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Arkadaşlarla beraber olma açısından iyi oldu. Birçok arkadaşımız milli takımlarda, sakat arkadaşlarımız da var. Onları da buraya getirdik. Hatta ailelerini de getirdik. Çok güzel bir ortam, Antalya'da her zaman mükemmel bir ortam var. İyi bir hazırlık dönemi gibi yapacağız. Bu saatten sonra oyunculara fazla yüklenme gibi bir şansımız yok. Bazıları işte kampa götürüldü, yüklenilecek gibi şeyler söyledi ama öyle bir şey yok" dedi.Ligin devre arasına 6 maç kaldığını belirten Rıza Çalımbay, "Bizim oynayacağımız maçlar çok kritik maçlar. Bunlara da çok iyi şekilde bitirmemiz lazım. Kupa maçlarımız da var. Hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek içinde bazı arkadaşlarımızı özellikle az maç oynayan arkadaşlarımızla burada beraberiz. Bir tane de hazırlık maçı oynayacağız. Ondan sonra da döneceğiz" diye konuştu.Buradaki amaçlarının hem kaynaşmak hem iyi bir şekilde hazırlanmak olduğunu ifade eden Çalımbay, "Bunun da ben iyi geçeceğine inanıyorum. Sakat arkadaşlarımız da burada çok iyi şekilde hazırlanacak, büyük bir ihtimalle de maça yetişecek arkadaşlarımız da olacak. Burada bir şanssızlık yaşıyorum, her hafta bir arkadaşımız sakatlık problemi oluyor. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle Olcay, Okay bunlar oynamayacak. Burak, Onazi ve Kucka'nın durumu belli değil. Mustafa Akbaş en az 2-3 hafta oynayamayacak. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bunu da en aza indirmek için beraber güzel bir kamp yapıyoruz" dedi.Yabancı oyuncu ile ilgili yaşanan tartışmalar hakkında gelen bir soruya deneyimli teknik adam, "Yabancı konusu çıktığında, teknik direktörleri toplayıp TFF bir görüşümüzü alsaydı bence çok güzel olurdu. Herkesin bir fikri olurdu, söylenirdi. En güzeli de ortaya çıkardı. Şu anda yapacak bir şey yok. Biz yabancı oyuncuya veya teknik direktöre kesinlikle karşı değiliz. Benim kendi düşüncem kriter olması gerekiyor. Teknik direktörümüze göre 14 yabancı olduğu zaman milli takımımız zarar görüyor. Ama şuanda yapacak bir şey yok. Birden bire de indirilmesi söz konusu değil. Herhalde bunun mutlaka bir çözümü bulunacaktır. Hangisi Türk futboluna faydalıysa onun yapılması gerekiyor. Bunu da böyle tartışarak halletmek gerekiyor" şeklinde cevap verdi.Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili soruya Çalımbay, 6 hakemi denediklerini, VAR'ı da denemelerinde fayda olacağını dile getirerek, "Bence denenmesi gerekiyor. Her şey denendi, 6 hakem, hepsi denendi. Bence bu da denensin. Bir deneyelim, denemedik demeyelim. Zaman zaman çok büyük bir faydası olacağına inanıyorum ama onda da çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Hemen her şeyi halledecek diye bir şey yok. Onun için iyi yapmak gerekiyor. Orada heyecanı bitirmesin, şimdi geldik video hakem seyredecek diye herkes duracak, seyredecek, bekleyecek. Bir an evvel karar vermek gerekiyor onda da, iyi düşünmek gerekiyor. Bu kadar gündeme geldi, denenmesinde fayda var" diye konuştu. Sosa 'nın eşinin dedesi vefat ettiği için aralarında olmadığını ve kendisine bir gün fazladan izin verdiklerini kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı: "Takım dün toplandı, Sosa da bugün gelecek. Tekrar başı sağolsun. Hakikaten hazır olmayan, istediğimizi vermesini beklediğimiz arkadaşlarımız var. Onların tabi eksiklikleri var. Hatta sezon başından beri çok çok az oynayan arkadaşlarımız var. Bizim gayemiz bu arkadaşları hazır hale getirmek. Çünkü hem lig hem kupa maçları var. Onlara da ihtiyacımız var. İyi duruma getirmek için, tekrar morallerini kazandırmak için bu kampın onlara çok yararı olacak. Bazı genç arkadaşları da ilk defa göreceğiz. Onlar için de büyük bir şans. Altyapıdan genç oyuncuları mümkün oldukça A takımla çalışmalara alacağız."