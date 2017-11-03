 Yabancı değil Erzurum – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yabancı değil Erzurum

    Yabancı değil Erzurum
    BORDO-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'daki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

    Karadeniz ekibi, mavi beyazlı takım ile ilk maçı Erzurum'da oynayacak. Kadrosunda eski Trabzonsporlu golcü Gökhan Karadeniz, Abdülkadir Özdemir, kaleci Kerem Civelek'in yanı sıra Nobre, Lokman Gür ve Burhan Eşer gibi deneyimli oyuncuları da barındıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü ise eski bir Trabzonsporlu olan Osman Özköylü yapıyor.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yabancı değil Erzurum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.