Yabancı değil Erzurum
Karadeniz ekibi, mavi beyazlı takım ile ilk maçı Erzurum'da oynayacak. Kadrosunda eski Trabzonsporlu golcü Gökhan Karadeniz, Abdülkadir Özdemir, kaleci Kerem Civelek'in yanı sıra Nobre, Lokman Gür ve Burhan Eşer gibi deneyimli oyuncuları da barındıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü ise eski bir Trabzonsporlu olan Osman Özköylü yapıyor.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:12
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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