Yabancı değil Erzurum

BORDO-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'daki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.



Karadeniz ekibi, mavi beyazlı takım ile ilk maçı Erzurum'da oynayacak. Kadrosunda eski Trabzonsporlu golcü Gökhan Karadeniz, Abdülkadir Özdemir, kaleci Kerem Civelek'in yanı sıra Nobre, Lokman Gür ve Burhan Eşer gibi deneyimli oyuncuları da barındıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü ise eski bir Trabzonsporlu olan Osman Özköylü yapıyor.