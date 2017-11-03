Trabzonspor Kayseri'ye gitti
Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye gitti.
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş (Mas), Okay, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:11
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Kupada 5. Tur şovu
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Besiktas'in,, UEFA'dan bilerek elenenlerle ayni sartlarda yarismasi icin , ZTKupasina, Paf takimiyla devam etmesi gerekir.
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 5
Yorum
TCelcius Q7 nin değil taliscanın kulağı çekilmeli daha bu sezon 5 kuruşluk top oynamadı kendine piyasa için oynuyor.Şenol hoca oynatmasın negredo oyn
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 29
Yorum
uzaylı yorumcu cengiz 11 e giremiyo salih gibi böle böle bi kaç tane daha alırlar sonra türk oyuncu almazlar almanya hariç önce kendini burda ispatlasın :)
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