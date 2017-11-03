 Trabzonspor Kayseri'ye gitti – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Kayseri'ye gitti

    Trabzonspor Kayseri'ye gitti

    Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan , Kayseri'ye gitti.

    Bordo-mavililer Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, yaptığı son çalışmanın ardından özel uçak ile saat 14.30'da Kayseri'ye hareket etti. 'da sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Kucka ve Bongonda dışında kırmızı kart cezalıları Rodallega ve Olcay Şahan kafilede yer almadı. Bordo-mavili kafileyi Kayseri'ye hareket etmeden önce az sayıda taraftar uğurladı.

    Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş (Mas), Okay, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:11
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