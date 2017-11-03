Son söz: Trabzon haklı
Çözüm Kurulu, Trabzonspor ile 2018’de bitecek sözleşmesini 2016’da fesheden Özer Hurmacı’yı 6 ay futbol müsabakalarından men etti. Özer’in 6.4 milyon TL’lik tazminat isteği de reddedildi
ÇALHANOĞLU VAKASI!
30 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve 2015- 2016 sezonu sonunda Akhisar ile anlaşmıştı. Karadeniz ekibinin yönetimi konuyla ilgili olarak TFF'ye şikayette bulunmuştu. Özer, bu sezon başında Osmanlıspor'a transfer olmuştu. Daha önce de Trabzonspor ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki sözleşme ihtilafı milli futbolcunun sahalardan 6 ay uzak kalmasına sebep olmuştu.
Yunus Emre SEL
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:07
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
Son söz: Trabzon haklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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