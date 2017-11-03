 Son söz: Trabzon haklı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Son söz: Trabzon haklı

    Son söz: Trabzon haklı

    Çözüm Kurulu, Trabzonspor ile 2018’de bitecek sözleşmesini 2016’da fesheden ’yı 6 ay futbol müsabakalarından men etti. Özer’in 6.4 milyon TL’lik tazminat isteği de reddedildi

    Trabzonspor'un 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli sözleşmesini 24 Ağustos 2016'da tek taraflı fesheden Özer Hurmacı için Futbol Federasyonu'nun yanı sıra farklı noktalara yasal haklarını aramak için yaptığı başvuru sonuçlandı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, aldığı karar ile Özer'in sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6.4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve oyuncunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir" denildi.

    ÇALHANOĞLU VAKASI!
    30 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve 2015- 2016 sezonu sonunda Akhisar ile anlaşmıştı. Karadeniz ekibinin yönetimi konuyla ilgili olarak TFF'ye şikayette bulunmuştu. Özer, bu sezon başında Osmanlıspor'a transfer olmuştu. Daha önce de Trabzonspor ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki sözleşme ihtilafı milli futbolcunun sahalardan 6 ay uzak kalmasına sebep olmuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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