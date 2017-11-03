Son söz: Trabzon haklı

Trabzonspor'un 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli sözleşmesini 24 Ağustos 2016'da tek taraflı feshedeniçin Futbol Federasyonu'nun yanı sıra farklı noktalara yasal haklarını aramak için yaptığı başvuru sonuçlandı. Kulübünyapılan açıklamada, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, aldığı karar ile'in sözleşmesinifutbolcu tarafından talep edilenreddine ve oyuncunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir" denildi.30 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve 2015- 2016 sezonu sonundaile anlaşmıştı.konuyla ilgili olarak TFF'ye şikayette bulunmuştu., bu sezon başında'a transfer olmuştu. Daha önce deilearasındaki sözleşme ihtilafı milli futbolcunun sahalardan 6 ay uzak kalmasına sebep olmuştu.