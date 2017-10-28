 Çalımbay, Castillo’yu forvet olarak denedi – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Çalımbay, ’yu forvet olarak denedi

    Çalımbay, Castillo’yu forvet olarak denedi

    Teknik direktör Çalımbay, Galatasaray derbisi öncesi yapılan taktik antrenmanda Matus Bero ve Fabian 'yu 11'de; Sosa ve Abdülkadir'i ise yedek takımda denedi.

    Burak, N'Doye ve Rodallega'nın yokluğunda forvette 'yu oynatan Çalımbay, cezalı olan sol bek Mas'ın yerine ise Mustafa Akbaş'a görev verdi. Çalımbay, G.Saray derbisi öncesi son taktik idmanda şu kadroyu denedi: "Onur-Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş- Okay, Onazi-Olcay, Bero, Yusuf-Castillo." Çalımbay'ın bugün yapılacak son antrenmanda bu kadroya Sosa ve N'Doye'u dahil etmesi bekleniyor.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:55
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