Çalımbay, Castillo’yu forvet olarak denedi
Teknik direktör Çalımbay, Galatasaray derbisi öncesi yapılan taktik antrenmanda Matus Bero ve Fabian Castillo'yu 11'de; Sosa ve Abdülkadir'i ise yedek takımda denedi.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:55
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Basketbolda derbi günü
Toplam 1
Yorum
Gslı Türkiyenin en büyüklerine başarılar diliyorum..
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RvP’den 3 maç daha hayır yok
Toplam 2
Yorum
dost Aldigi paralar haram olsun.
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Deneme tahtası değiliz!
Toplam 25
Yorum
yuh olsun ormancı daha ne olsun 2 maçlık cezanı bire indirdiler koruna koruna 2 sene üstüste şampiyon hala da ağlıyorsan yuh olsun.
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