 Trabzonspor'da Sosa'ya ceza geliyor – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'da Sosa'ya ceza geliyor

    Trabzonspor'da Sosa'ya ceza geliyor

    Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bırakan 'ya 'dan ceza geliyor.

    Arjantinli oyuncunun bu tavrından rahatsız olan yönetim, Rıza Çalımbay ile görüşürken, tecrübeli futbolcuya ceza verebileceklerini belirtti.

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen , gösterdiği performansla tepki çekmeye devam ediyor. Ersun Yanal yönetiminde, ağrılarını bahane ederek idmanları tamamlamayan ve sahada oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan Arjantinli futbolcu, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 31. dakikasında kırmızı kart görmüş ve mağlubiyetin mimarları arasında gösterilmişti.

    Mücadelenin büyük bir kısmında takımını 10 kişi bırakan 32 yaşındaki oyuncu, maçın ardından yönetim ve takım arkadaşlarından özür dilemedi.

    PERFORMANSINA BAKILACAK
    Yönetim ile teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hareketinden dolayı pek pişmanlık duymayan tecrübeli futbolcu hakkında kısa bir toplantı yaptı. Bordo-Mavili yöneticiler, yıldız oyuncuya ceza verebileceklerini belirtirken Çalımbay, bu karar için birkaç gün süre istedi.

    Sosa'nın antrenman performansına bakacak olan başarılı çalıştırıcı, yönetime en kısa zamanda son kararını bildirecek.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:24
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