Kongre baskısı
Bordo-mavili camianın ileri gelenleri, “Bu işin düzelmesi için ‘kongreye gidin’ fikrinde... Tarihinin en kötü dönemini yaşayan yönetim ‘yola devam’ dese de yeni gelişmeler olabilir.
SADECE 11 YÖNETİCİ KALDI
Bu isimlerin yerine ise yedek listede yer alan bazı yöneticiler asil listeye dahil edilmişti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra 18 Ekim 2017'de Emre Aksoy ve Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olunmasının hemen sonrasında ise Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Stadyum ve Tesisler Koordinatörü Özer Bayraktar, Organizasyonel Gelişme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Yiğit Oğuz Duman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Aydın ile Tuncay Bekiroğlu istifa eden diğer isimler oldu. Yaşanan bu ayrılıkların ardından Başkan Muharrem Usta'nın yanında 10 yönetici kaldı. Trabzon ağırlıklı listede Ahmet Çubukçu, Gençağa Meriç, Coşkun Bülbül, Prof. Dr. İsmail Yüksek, Ali Rıza Egemen, Gökhan Saral, Okan Alemdaroğlu, Adem Beder, Fatih Vardaroğlu, Erhan Çimşir yer aldı.
SEÇİM İÇİN SAYI 7'YE İNMELİ
Kongre kararı alınması için yönetim kurulu sayısının 7 olması gerekiyor. Trabzonspor'da yönetimin istemi dışında kongrenin olabilmesi için yönetim kurulu üye sayısının 7'ye düşmesi gerekiyor. İstifaların ardından ise mevcut yönetim kurulu sayısı Başkan Muharrem Usta ile birlikte 11 olurken, bu şartlarda kongre kararı Trabzonspor yönetim kurulunun karar vermesiyle gerçekleşebilir. Ancak camianın önde gelenleri, taraftarlar Başkan Usta'ya "Acilen kongreye git" çağrısı yapıyor. Usta'nın ne karar vereceği merak ediliyor.
İSTİFA TEZAHÜRATLARIYLA KARŞILANDI
Trabzonspor taraftarları, Malatyaspor deplasmanından dönüşte gece geç saatlerde Trabzon Havalimanı'nda takımı protestoyla karşıladı. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolculara da, "Sizinle rezil oluyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Birçok futbolcu bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, geniş güvenlik önlemleri nedeniyle taraftarlar protestolarını yaptıktan sonra dağıldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:58
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Kongre baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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