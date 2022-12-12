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Iga Swiatek kadınlarda yılın tenisçisi ödülünü almayı başardı!

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Yılın Oyuncusu ödülü, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Iga Swiatek'e verildi. 21 yaşındaki tenisçi bu ödülü ilk kez kazanmayı başardı. İşte haberin detayları...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 21:31
Iga Swiatek kadınlarda yılın tenisçisi ödülünü almayı başardı!

WTA'dan yapılan açıklamada, uluslararası medya mensuplarının oylarıyla yapılan sıralamanın ardından 2022 yılının en iyi tenisçisine verilen ödülü, 21 yaşındaki Swiatek'in ilk kez kazandığı belirtildi.

2020 yılında en iyi çaylak tenisçi ödülünün de sahibi olan Polonyalı sporcu, bu sezon grand slamlerden Fransa Açık (Roland Garros) ile ABD Açık'ın yanı sıra WTA 1000 turnuvaları Katar Açık, Indian Wells, Miami Açık ve Roma Açık, WTA 500 organizasyonları Stuttgart Açık ile San Diego Açık'ta kupaya uzandı.

Sezonu 8 kupa ve 67 galibiyetle tamamlayan Polonyalı tenisçi, 37 maçlık yenilmezlik serisiyle de ABD'li Serena Williams'ın ardından kadın tenisinde uzun yıllardır görülmeyen bir başarıya imza attı.

- Ons Jabeur'a sportmenlik ödülü verildi

Kariyerinde bu yıl büyük çıkış gerçekleştiren diğer kadın sporcu dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur, tenisçilerin oylarıyla belirlenen Karen Krantzcke Sportmenlik Ödülü'ne layık görüldü.

28 yaşındaki tenisçi, kort içi ve dışında rakiplerine karşı saygılı tavrı nedeniyle bu ödülü kazandı.

İŞTE DİĞER KATEGORİLERDE ÖDÜL KAZANANLAR

Çiftlerde en iyi takım: Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova (Çekya)

En çok gelişme kaydeden: Beatriz Haddad Maia (Brezilya)

En iyi çaylak: Qinwen Zheng (Çin)

En iyi geri dönüş: Tatjana Maria (Almanya)

Peachy Kellmeyer Oyuncu Servisi: Gabriela Dabrowski (Kanada)

Jerry Diamond ACES: Maria Sakkari (Yunanistan)

En iyi antrenör: David Witt (ABD)

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