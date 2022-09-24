'Ekselansları' Roger Federer tenise veda etti! Gözyaşlarını tutamadı...

İsviçreli yıldız Roger Federer, Laver Cup'taki çiftler mücadelesinde İspanyol Rafael Nadal ile aynı takımdaydı.

41 yaşındaki sporcunun veda maçına tribünler yoğun ilgi gösterirken, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Roger Federer'i yalnız bırakmadı.

Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer aldı.



John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluştu.





Maç sonu tenis kariyerini noktalayan İsviçreli raket gözyaşlarını tutamadı.

20'si Grand Slam 103 turnuva şampiyonluğuyla tenis tarihine geçen "Ekselansları" lakaplı sporcu, 2020 yılında 103 milyon dolarlık geliriyle dünyaya en çok kazanan sporcu olmuştu.

Roger Federer'in çekilmesinin ardından yerini İtalyan Matteo Berrettini aldı.

Korttaki hayranlık uyandıran performansı:

- 103 ATP şampiyonluğu

- 237 hafta üst üste 1 numara

- 2005-2010 tarihleri arasındaki 19 organizasyonda 18 Grand Slam finali