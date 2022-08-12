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Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye şampiyonalarında para ödülü verecek

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu, büyükler Türkiye şampiyonalarında ilk kez para ödülü verme kararı aldı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 12:19
Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye şampiyonalarında para ödülü verecek

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, 2022'den itibaren düzenlenecek büyükler Türkiye şampiyonalarında, kadınlar ve erkekler kategorilerinde sporculara 32'lik ana tabloda toplamda 250'şer bin lira ödül verilmesini kararlaştırdı.

Yönetim kurulu, Türkiye şampiyonaları ve milli takımı belirleme turnuvalarında sporculardan katılım ücreti alınmamasına da karar verdi.

12, 14, 16 ve 18 yaş Türkiye şampiyonalarında birinci ve ikinci olan sporcular, yurt dışında katılım gösterecekleri bir uluslararası turnuvada ulaşım masraflarını resmi olarak belgelendirdikleri takdirde seyahat (uçak) masrafları karşılanacak.

Toplantıda ayrıca Türkiye Tenis Ligi'nin eleme maçlarının tarihi 3 Ekim Pazartesi, final karşılaşmalarının tarihi ise 21 Kasım Pazartesi günü olarak planlandı.

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